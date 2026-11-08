به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، شرکت اسپیس‌ایکس قصد دارد نخستین سامانه‌های رایانشی «استارمایند» (StarMind SI) را در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۷ به مدار زمین بفرستد. این شرکت پیش‌بینی می‌کند روند ارسال این سامانه‌ها در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ شتاب بگیرد. به گفته ایلان ماسک، این پروژه رویکرد مهندسان به زیرساخت‌های عظیم رایانشی را متحول خواهد کرد.

مدیرعامل اسپیس‌ایکس در مصاحبه‌ای با ران بارون، در سی‌وسومین کنفرانس سالانه سرمایه‌گذاری بارون در نیویورک، اطلاعات بیشتری درباره این طرح ارائه کرد. او گفت: «وقتی سال آینده جزئیات رایانه استارمایند را رونمایی کنیم، مردم شگفت‌زده خواهند شد.»

اسپیس‌ایکس با همکاری انویدیا در حال توسعه نخستین سامانه‌های رایانش مداری خود است. سخت‌افزار اولیه این سامانه‌ها بر پلتفرم «ورا روبین NVL72» متمرکز است. این همکاری قرار است سخت‌افزارهای پیشرفته رایانشی را برای پروژه‌ای فراهم کند که هدف آن انجام عملیات محاسباتی فراتر از محدودیت‌های دیتاسنترهای زمینی است.

رایانش فضایی مزایایی فراتر از رهایی دیتاسنترها از محدودیت‌های زمینی دارد. ایلان ماسک معتقد است زیرساخت‌های مداری می‌توانند فرصتی برای بازنگری در شیوه انتقال و توزیع زیرساخت‌های رایانشی در سراسر جهان فراهم کنند.

او در این مصاحبه همچنین درباره نسل چهارم ماهواره‌های استارلینک صحبت کرد. این ماهواره‌ها ظرفیتی ۱۰ برابر بیشتر از نسل سوم خواهند داشت؛ نسلی که به گفته ماسک، ظرفیت آن نیز ۱۰ برابر نسل دوم است.

ارتباطات لیزری نقشی کلیدی در این ارتقا دارند. اسپیس‌ایکس قصد دارد هر ماهواره را به ۱۰ پیوند لیزری نسل جدید مجهز کند که هرکدام سرعت انتقال داده‌ای بیش از ۱۰ ترابیت بر ثانیه خواهند داشت.

ماسک همچنین از چشم‌اندازی بلندپروازانه‌تر سخن گفت که شامل استقرار ۱۰۰ هزار ماهواره می‌شود. به اعتقاد او، تجهیز هر ماهواره به حدود ۱۰۰ پیوند لیزری می‌تواند در نهایت شبکه‌های ارتباطی مداری را به رقیبی برای کابل‌های زیردریایی سنتی تبدیل کند.

استدلال ماسک بر تفاوت‌های فیزیکی انتقال داده در فضا و فیبر نوری زمینی استوار است. نور در فضای خالی حدود ۴۰ درصد سریع‌تر از کابل‌های فیبر نوری حرکت می‌کند. افزون بر این، ارتباطات مداری می‌توانند مسیرهای مستقیم‌تری میان نقاط دور از یکدیگر فراهم کنند.