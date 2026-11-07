به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، ماهواره جدید انگلیس که از آن به‌عنوان «یک جفت چشم تازه» یاد می‌شود، با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های نظارت و شناسایی نظامی روی زمین به مدار زمین پرتاب شده است.

این ماهواره که «تیتانیا» نام دارد، حدود ۱۰۰ کیلوگرم وزن دارد و ابعاد آن تقریباً به‌اندازه یک ماشین لباسشویی است. این فضاپیما در ماه اکتبر از کالیفرنیا و با استفاده از موشک اسپیس‌ایکس به مدار زمین فرستاده شد.

این مأموریت در واقع ادامه برنامه‌ای است که با پرتاب فضاپیمای «Tyche» در دو سال پیش آغاز شد. این دو ماهواره بخشی از شبکه بزرگ‌تر ماهواره‌های نظامی انگلیس هستند که توسط شرکت‌های این کشور ساخته شده‌اند و تحت نظارت فرماندهی فضایی انگلیس فعالیت می‌کنند.

ماهواره تیتانیا را شرکت «BAE Systems» و ماهواره تایکی را شرکت «SSTL» ساخته‌اند. قرار است در ادامه، فضاپیمای «جونو» نیز به این مجموعه اضافه شود. نام این ماهواره‌ها از شخصیت‌های نمایشنامه‌های ویلیام شکسپیر گرفته شده است.

گسترش سامانه‌های زمینی برای رصد فعالیت‌های فضایی

وزارت دفاع انگلیس همچنین اعلام کرده است که در چارچوب پروژه «ایناروس» (Project Inaros)، آزمایش حسگرهای زمینی پیشرفته‌ای را در سه نقطه از جهان آغاز کرده است. هدف از این طرح، ارتقای توانایی رصد و پایش فعالیت‌های فضایی است.

وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس، در این باره گفت: «عصر فضایی جدیدی آغاز شده است. فضا زیربنای طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، از پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا و تراکنش‌های مالی گرفته تا ناوبری ماهواره‌ای و ارتباطات تلفن همراه است و در عین حال، برای امنیت و عملیات نظامی کشور نیز اهمیت حیاتی دارد.»

وی افزود: «اکنون که تیتانیا در مدار زمین قرار گرفته و پروژه ایناروس شیوه رصد ماهواره‌ها را ارتقا می‌دهد، می‌توانیم تهدیدها را زودتر شناسایی کنیم و امنیت انگلیس را افزایش دهیم.»