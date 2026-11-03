به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این معامله احتمالی می‌تواند راه میان‌بری برای ورود اسپیس‌ایکس به بازار اپراتورهای تلفن همراه و تبدیل شدن این شرکت به یک اپراتور موبایل مستقل باشد.

بر اساس گزارشی که نخستین بار روزنامه واشنگتن‌پست منتشر کرده، شرکت ایلان ماسک طی ماه‌های اخیر مذاکراتی را با شرکت EchoStar، مالک اصلی Boost Mobile، انجام داده است. این مذاکرات ممکن است به اسپیس‌ایکس اجازه دهد از طریق شبکه مخابراتی موجود Boost Mobile، سرویس اختصاصی تلفن همراه خود را راه‌اندازی کند.

طبق اطلاعات منابع واشنگتن‌پست، این توافق احتمالی می‌تواند به یکی از دو شکل انجام شود: خرید کامل Boost Mobile که با انجام آن اسپیس‌ایکس ممکن است این اپراتور تلفن همراه را به‌طور کامل بخرد.

در درجه دوم اسپیس‌ایکس می‌تواندبا انجام این معامله به شبکه تلفن همراه Boost Mobile دسترسی پیدا کند که این شرکت آن را از اپراتورهای AT&T و T-Mobile اجاره کرده است.

البته این معامله ممکن است با یک مانع جدی روبه‌رو شود، چراکه طبق گزارش واشنگتن‌پست، راه‌اندازی سرویس تلفن همراه اسپیس‌ایکس احتمالاً به موافقت اپراتورهای بزرگ مخابراتی نیاز دارد.

واشنگتن‌پست همچنین گزارش داده شرکت‌های بزرگ مخابراتی آمریکا، از جمله AT&T، T-Mobile و Verizon، پیش‌تر درخواست ایلان ماسک برای دسترسی به شبکه‌های تلفن همراه خود با هدف راه‌اندازی یک سرویس مستقل تحت برند اسپیس‌ایکس را رد کرده‌اند.

هنوز هیچ توافقی به‌صورت رسمی تأیید نشده است. با این حال، مذاکرات میان اسپیس‌ایکس و EchoStar برای کسانی که فعالیت‌های تجاری اخیر این شرکت را دنبال می‌کنند، چندان غیرمنتظره نیست.

اسپیس‌ایکس سال گذشته مجوزهای استفاده از طیف فرکانسی (Spectrum Licenses) به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار را از شرکت EchoStar خرید. هدف از این خرید، تقویت ارتباطات 5G در شبکه ماهواره‌ای استارلینک بود.

در همین راستا، استارلینک اخیرا برنامه‌های خود را برای تبدیل شدن به یکی از اپراتورهای بزرگ تلفن همراه در آمریکا تأیید کرده است. این شرکت همچنین در اقدامی دیگر، خرید بزرگی را با هدف تحقق این برنامه انجام داده است.

به نظر می‌رسد ایلان ماسک قصد دارد با ترکیب زیرساخت‌های ماهواره‌ای استارلینک و شبکه‌های مخابراتی زمینی، اسپیس‌ایکس را به بازیگری جدی در بازار ارتباطات سیار آمریکا تبدیل کند.