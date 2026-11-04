به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بسته دستمزد هنگفت ایلان ماسک در شرکت های اسپیس ایکس و تسلا روی اهداف بزرگی متمرکز بود مانند ایجاد کولونی یک میلیون انسان روی مریخ، ارسال تاکسی های روباتیک به خیابان و فروش یک میلیون دستگاه روبات انسان نما.

اما ادغام دو شرکت موشک سازی و تولید خودروی الکتریکی این کارآفرین به معنای آن است که احتمالا او نیازی به دستیابی به این اهداف برای رسیدن به مقصود نهایی خود یعنی کنترل بر امپراطوری شرکتی خود ندارد.

ماسک ماه گذشته در جلسه اعلام درآمد شرکت اعلام کرد هیئت مدیره هر دو شرکت کمیته هایی برای بررسی یک ادغام احتمالی تشکیل داده اند. چنین معامله ای می تواند به او امکان کنترل حق رای در تسلا را بدون دستیابی به هیچ کدام از نقاط عطف در برنامه دستمزدش را بدهد.

بر اساس بررسی رویترز از طرح پرداختی تسلا و نظر شش کارشناس حوزه جبران خدمات مدیران اجرایی، در صورت ادغام دو شرکت، احتمالاًدر ابتدا تنها بخش بسیار ناچیزی از سهام ماسک به ارزش یک تریلیون دلار به او اعطا خواهند شد. این سهام بخشی از بسته پاداش تسلا در سال گذشته است و بحث‌های گسترده‌ای را برانگیخت.

این کارشناسان همچنین گفتند که هیئت‌مدیره شرکت اسپیس‌ایکس می‌تواند پس از انجام معامله احتمالی با تسلا، ساختار طرح جبران خدمات و پاداش ماسک را نیز بازنگری و بازسازی کند. بررسی بسته دستمزد و پاداش ماسک در هر دو شرکت نشان می دهد ساختار طرح اسپیس ایکس که به ماسک قدرت کنترل رای دهی را قبل از مشخص شدن درآمد سهام می دهد، یک میانبر برای کنترل تسلا نیز فراهم می کند.

این امر سبب می شود اهداف بحث‌برانگیز و آینده‌نگرانه‌ای مانند سفر به مریخ و تولید ربات‌های انسان‌نما، در اولویت‌های بعدی قرار گیرند و اهمیت کمتری پیدا کنند.

چارلز السون، مدیر بنیان‌گذار مرکز حاکمیت شرکتی واینبرگ در دانشگاه دلاور، در این‌باره گفت:این موضوع بی‌اهمیت است. این بسته فقط یک حواس پرتی از داستان واقعی که دستیابی به کنترل کامل است، فراهم می کند.

برنامه پاداش یک هزار میلیارد دلاری تسلا برای ماسک که سهامداران این شرکت سال گذشته تایید کرد، وی را موظف می کند برای دستیابی به سهام بیشتر و حق کنترل رای بیشتر به مجموعه ای از اهداف دست یابد.