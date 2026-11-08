به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور جمعی از خیرین مدرسه‌ساز، با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مدرسه‌سازی اظهار کرد: براساس آخرین اطلاعات دریافتی از سازمان، در حال حاضر ۱۲ پروژه باقی‌مانده در استان داریم که تعیین تکلیف آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموع این پروژه‌ها، یک پروژه در شهرستان گچساران از سوی هلدینگ خلیج فارس پذیرفته شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده برای تعیین تکلیف سایر پروژه‌ها بیان کرد: در این زمینه مذاکراتی با بنیاد علوی انجام شده و امیدواریم این مجموعه برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده همکاری کند.

محمدی ادامه داد: همچنین از طریق ظرفیت‌های محرومیت‌زدایی با سازمان مربوطه رایزنی شده و مذاکراتی نیز با سازمان برنامه و بودجه کشور در حال انجام است که در صورت نهایی شدن، عملیات اجرایی پروژه‌ها از این محل آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری استان، نداشتن هیچ پروژه مدرسه‌سازی شروع‌نشده است، تصریح کرد: ظرف یک تا دو هفته آینده وضعیت نهایی این پروژه‌ها مشخص می‌شود.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اعلام آمادگی بانک پاسارگاد و بنیاد علوی برای مشارکت در حوزه مدرسه‌سازی خبر داد و گفت: بانک پاسارگاد برای هشت پروژه و بنیاد علوی نیز برای هشت پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت احصای دقیق نیازهای استان در حوزه تجهیزات آموزشی، پروژه‌های تکمیلی و طرح‌های احداثی تأکید کرد و افزود: باید آمار و اطلاعات این نیازها به‌صورت دقیق آماده شود تا در جلسات مربوطه ارائه و خیرین بتوانند متناسب با اولویت‌ها، برای خرید تجهیزات یا احداث مدارس جدید مشارکت کنند.

وی همچنین بر لزوم دعوت هدفمند از خیرین مدرسه‌ساز تأکید کرد و گفت: برخی خیرین باید به‌صورت ویژه دعوت شوند و با استفاده از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای، زمینه حضور و مشارکت بیشتر آنان در مدرسه‌سازی استان فراهم شود.