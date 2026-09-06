به گزارش خبرنگار مهر، پیروز کرمی صبح یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مدرسهسازی اظهار کرد: متوسط پیشرفت فیزیکی پروژههای این نهضت در کشور ۷۱.۲۸ درصد است، در حالی که این میزان در کهگیلویه و بویراحمد به ۸۳.۵ درصد رسیده است.
وی افزود: پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت مدرسهسازی در استان طی یک ماه اخیر ۲.۴ درصد افزایش یافته و طی دو ماه گذشته نیز با تلاش مجموعه نوسازی مدارس، میزان پیشرفت پروژهها از حدود ۶۰ درصد به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
سرپرست اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامهریزی برای افتتاح ۸۰ پروژه تا پایان مهرماه گفت: برای تکمیل برخی طرحهای کلیدی از جمله هنرستان پاتاوه، مدرسه الزهرا و مدرسه هاجر در یاسوج، با مشکل تأمین اعتبار مواجه هستیم.
کرمی ادامه داد: پیمانکاران این پروژهها بیش از ۲۰ میلیارد تومان مطالبه دارند و تأمین این منابع برای تکمیل و بهرهبرداری از طرحها ضروری است.
وی از استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواست با رایزنی با خزانه کشور، روند تخصیص اعتبارات سازمان نوسازی مدارس را تسریع کند و گفت: همچنین انتظار میرود سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برای تأمین تجهیزات مدارس و تکمیل پروژههای اولویتدار، اعتبارات لازم را اختصاص دهد.
سرپرست اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان، مدرسه دخترانه لنده را از دیگر طرحهای نیازمند تأمین مالی فوری عنوان کرد و افزود: این پروژه با وجود پیشرفت فیزیکی قابل توجه، برای تکمیل و بهرهبرداری به اعتبار نیاز دارد.
کرمی با اشاره به شرایط اعتباری کشور و محدودیتهای موجود گفت: با وجود افزایش ۱۱ درصدی اعتبارات استانی نسبت به سال گذشته، همچنان برای تکمیل پروژههای نهضت مدرسهسازی نیازمند همراهی و حمایت بیشتر دستگاههای اجرایی و بنیاد علوی هستیم.
وی تأکید کرد: در دو ماه آینده باید زمینه بهرهبرداری از ۳۲ پروژه آموزشی فراهم شود و تحقق این هدف نیازمند تأمین بهموقع اعتبارات و همکاری همه دستگاههای مرتبط است.
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