لزوم تشکیل هنرستان های جوار صنعت در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر یداله رحمانی ظهر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش بر لزوم تشکیل هنرستانهای جوار صنعت تأکید کرد و گفت: کمبود تکنسینها ما را به این سمت سوق میدهد که این نقیصه را از طریق آموزشهای فنی و حرفهای جبران کنیم لذا آموزشها متناسب با نیازهای واقعی باشد.
وی با بیان اینکه ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و فنی و حرفهای در خصوص هنرستانهای جوار صنعت گامهای اساسی بردارند، افزود: مراودات بیشتری میان آموزش و پرورش و حوزه صنعت از جمله کارخانه سیمان، کارخانه گچ، پتروشیمی وجود داشته باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: با راهاندازی این هنرستانها، نهتنها شاخص پذیرش دانشآموزان در رشتههای مهارتی بهبود مییابد، بلکه اشتغال جوانان نیز تسهیل میشود.
وی در ادامه به طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی به عنوان مهمترین پروژه دولت چهاردهم اشاره کرد و با اشاره به اینکه رئیس جمهور پیگیر اجرای این طرح در همه استانها است، گفت: سفر رئیس جمهور برای مهرماه برنامه ریزی شده بود اما ممکن است سفر زودتر از موعد مقرر باشد لذا آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و فرمانداران نسبت به تکمیل پروژههای نهضت عدالت در فضاهای آموزشی برای افتتاح در سفر رئیس جمهور اهتمام ورزند.
رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت طرح عدالت در فضاهای آموزشی گفت: از مجموع ۱۹۰ مدرسه که سهمیه استان بود ۱۱۵ مدرسه در دست تکمیل است که بخشی تا مهرماه و بخشی تا دهه فجر تکمیل افتتاح میشوند.
وی ضمن قدردانی از مشارکت بنیاد علوی در امر مدرسه سازی گفت: از مجموعه مدارس در حال احداث طرح نهضت عدالت در فضاهای که مهرماه به بهرهبرداری میرسند ۲۵ مورد مربوط به بنیاد علوی است که نیمه اول مهرماه به بهرهبرداری میرسند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۱۰ مدرسه هنوز تعیین تکلیف نشده است، افزود: هر چه سریعتر این تعداد تعیین تکلیف شده و با مشارکت خیرین روند احداث آنها آغاز شود.
وی با اشاره به نگاه دولت چهاردهم به امر مدرسهسازی افزود: از مهر ماه سال گذشته تاکنون ۱۰۹ مدرسه شامل ۳۲۵ کلاس درس با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان افتتاح یا در آستانه افتتاح قرار گرفت که ۶۴ مدرسه افتتاح و ۶۳ مدرسه طبق برنامه زمانبندی مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
رحمانی بر اهمیت برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش در همه شهرستانها تأکید کرد و گفت: با مدیرانی که کمتر از استان جلسه شورای آموزش و پرورش را برگزار کنند برخورد میشود.
نظر شما