به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد میرهادی، اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۶ نفر بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد چهار نفر مرد و ۲ نفر زن بودند.

وی افزود: در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ نیز ۶ نفر بر اثر سوختگی جان باختند که شامل سه مرد و سه زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان همچنین از برگزاری دوره آموزشی با عنوان «بررسی اختلالات شنوایی متعاقب ترومای صوتی ناشی از انفجار» خبر داد و گفت: این دوره با هدف ارتقای دانش تخصصی پزشکان، به‌روز رسانی اطلاعات علمی و ایجاد وحدت رویه در صدور نظریه‌های کارشناسی برگزار شد.

میرهادی با اشاره به حضور مدیرکل رؤسای ادارات پزشکی قانونی و پزشکان مرکز استان در این دوره آموزشی، بیان کرد: این جلسه در سالن جلسات اداره کل پزشکی قانونی استان برگزار شد و پزشکان شهرستان‌ها نیز به صورت مجازی در آن حضور داشتند.

وی با اشاره به ارائه مباحث تخصصی این دوره، افزود: مطالب آموزشی توسط مدیرکل پزشکی قانونی استان ارائه شد و در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ با حضور پزشکان شرکت کننده برگزار شد.