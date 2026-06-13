۲۲ فوتی بر اثر سوختگی در هرمزگان طی سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد میرهادی با ارائه آخرین آمار فوتی‌های ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲ نفر بر اثر سوختگی در هرمزگان جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد ۱۶ نفر مرد و ۶ نفر زن بوده‌اند.

وی افزود: این آمار در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۲۶ فوتی شامل ۲۰ مرد و ۶ زن را نشان می‌دهد که بیانگر کاهش نسبی موارد مرگ ناشی از سوختگی در استان است.

میرهادی همچنین با اشاره به آمار مسمومیت با گاز در استان، گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴ نفر در هرمزگان بر اثر مسمومیت با گاز جان خود را از دست داده‌اند که همگی مرد بوده‌اند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها یک مورد فوت ناشی از این علت ثبت شده بود.