به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز آیتی افزود: مرگ و میر ناشی از سوختگی و مسمومیت با گاز منوکسید کربن در فروردین امسال به ترتیب 10 نفر ( شش مرد و چهار زن) و چهار نفر ( یک مرد و سه زن) است.

وی اظهارداشت: در فروردین ماه سال گذشته هفت نفر بر اثر سوختگی ( پنج نفر مرد و دو نفر زن) و همچنین چهار نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن ( سه مرد و یک زن ) در استان کشته شدند.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان گفت: در این مدت استانهای تهران (28 کشته)، خوزستان (26 کشته) و اصفهان (21 کشته) بیشترین موارد فوت بر اثر سوختگی و استانهای تهران و اصفهان به ترتیب با 26 و 12 کشته بیشترین آمار مرگ بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را به خود اختصاص می دهند.

برگزاری کلاس آموزشی علائم سوء مصرف مواد مخدر و محرک

وی در ادامه از برگزاری کلاسی آموزشی با عنوان " علائم سوء مصرف مواد مخدر و محرک" ویژه کارکنان این سازمان خبرداد و افزود: در این کلاس موضوعاتی از قبیل آشنایی با مواد مخدر، انواع مواد محرک و توهم زا، سوء مصرف مواد مخدر و راههای پیشگیری از اعتیاد مطرح شد.

آیتی اظهارداشت: در راستای پیشگیری از اعتیاد و شعار جامعه سالم عاری از اعتیاد، پزشکی قانونی گیلان برنامه ‌های آموزشی و پژوهشی ویژه گروههای هدف (کارکنان، پزشکان، خانواده کارکنان و... ) طراحی کرده است که در ماههای آینده اجرا می شود.

افزایش 13.4 درصدی تلفات حوادث رانندگی

وی گفت: طی فروردین ماه امسال 76 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌ اند، این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 67 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 13.4 درصد افزایش نشان می‌ دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان افزود: از مجموع تلفات حوادث رانندگی فروردین ماه امسال در استان 62 نفر مرد و 14 نفر زن بودند.

وی همچنین با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در این مدت عنوان کرد: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 55 مورد در جادههای برون شهری، 17 نفر در جادههای درون‌ شهری و همچنین چهار نفر در جادههای روستایی گزارش شده است.

آیتی گفت: در فروردین ماه امسال آمار یکهزار و 181 مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی استان ثبت شده است که از این تعداد 804 مرد و 377 زن هستند.

وی افزود: مصدومین حوادث رانندگی فروردین ماه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 8.4 درصد کاهش یافته است، تعداد مصدومان حوادث رانندگی فروردین ماه سال گذشته، یکهزارو 290 نفر بود.

کاهش 9.6 درصدی مرگ ناشی از حوادث کار

مدیرکل پزشکی قانونی گیلان گفت: پارسال 47 نفر در استان بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با سال 89 که تعداد فوتی ‌های حوادث کار 52 نفر بود، 9.6 درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته کل 47 فوتی‌ حوادث کار این استان، مرد بودند، یادآورشد: در حوادث کار سال 89 استان نیز 52 نفر جان خود را از دست دادند که همگی مرد می باشند.