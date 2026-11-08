به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کنارکوه صبح یکشنبه در این نشست با تأکید بر اهمیت ایام فاطمیه اظهار کرد: ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع)، ترویج فرهنگ فاطمی و تقویت باورهای دینی در جامعه، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان است.

وی افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در این ایام باید با رویکردی هدفمند، اثرگذار و متناسب با نیازهای جامعه همراه باشد و در این مسیر، نقش بانوان مبلغ، فعالان فرهنگی و هیئات مذهبی بسیار مهم و تأثیرگذار است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی تصریح کرد: شورای راهبری و هماهنگی بانوان می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای برنامه‌های منسجم و گسترده در ایام فاطمیه را فراهم کرده و در ترویج سبک زندگی فاطمی و انتقال ارزش‌های دینی به نسل آینده نقش‌آفرینی کند.