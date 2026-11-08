به گزارش خبرگزاری مهر، پیوست‌های بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور با هدف تعیین چارچوب تدوین پیشنهادهای بودجه‌ای، از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

این بخشنامه در قالب ۹ پیوست که روی خروجی سایت سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته، الزامات و دستورالعمل‌های مربوط به تهیه بودجه دستگاه‌ها را مشخص کرده است. بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادهای خود را در چارچوب ضوابط تعیین‌شده تهیه و ارائه کنند تا لایحه بودجه سال آینده طی یک ماه و نیم آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

پیوست‌های ابلاغی، موضوعاتی از جمله برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه، ضوابط مالی، دستورالعمل و فرم‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در بر می‌گیرد.

همچنین نحوه تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اولویت‌بندی و بازنگری اعتبارات هزینه‌ای و غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این دستورالعمل‌ها تشریح شده است.

تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و تعهدات فرابودجه‌ای دولت و سازوکار تأمین و تخصیص اعتبارات استان‌ها با رویکرد اصلاح نظام درآمد ـ هزینه استانی نیز از دیگر محورهای این مجموعه است.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیشنهادهای بودجه‌ای خود را با رعایت ضوابط مالی و اولویت‌های تعیین‌شده و متناسب با دستورالعمل‌های ابلاغی تدوین و برای طی مراحل بعدی ارائه کنند.

پیوست شماره یک: برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور.

پیوست شماره دو: ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه.

پیوست شماره سه: دستورالعمل و فرم‌های تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی.

پیوست شماره چهار: دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد.

پیوست شماره پنج: دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

پیوست شماره شش: دستورالعمل اولویت‌بندی و بازنگری اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه.

پیوست شماره هفت: دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

پیوست شماره هشت: دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و تعهدات فرابودجه‌ای بر عهده دولت.

پیوست شماره ۹: تامین و تخصیص اعتبارات استان‌ها با رویکرد طراحی، تضمین و استقرار سازوکارهای انگیزه‌ساز نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها.