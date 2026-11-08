به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار و بازنشر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر بی‌توجهی و بی‌احتیاطی راننده یک دستگاه سرویس مدرسه در روند جابجایی دانش‌آموزان، موضوع به قید فوریت در دستور کار عوامل پلیس راهور شهرستان بهارستان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مأموران راهور با رصد و بررسی دقیق مستندات منتشرشده در فضای مجازی، موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودروی مذکور و راننده متخلف را شناسایی کنند.

در همین راستا، با اقدام قاطع پلیس، خودروی یادشده متوقف و پس از اعمال قانون، به پارکینگ منتقل شد تا مراحل قانونی برخورد با تخلفات صورت‌گرفته به جریان بیفتد.