به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش و پرورش؛ شماره آبان چهار نشریه رشد ویژه دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه اول و دوم و هنرجویان هنرستان‌ها منتشر شده است. این مجلات با بهره‌گیری از داستان، گزارش، گفت‌وگو، طنز، دانستنی‌های علمی و فعالیت‌های کاربردی، تلاش می‌کنند در کنار تقویت علاقه به مطالعه، زمینه پرورش تفکر خلاق، مهارت‌های فردی و اجتماعی و شناخت بهتر دنیای پیرامون را فراهم کنند.

دومین شماره «رشد نوجوان»، ویژه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه، با موضوع خودشناسی و کشف توانایی‌های فردی آغاز می‌شود.

در بخش داستان و ادبیات، مطالبی همچون «یادی از آن روزها...»، «عملیات نجات با کتاب» و «گلچین گیلانی» منتشر شده‌اند. داستان «یادی از آن روزها...» ماجرای گروه تئاتری یک مدرسه و چالش‌های اجرای نمایش را روایت می‌کند و «عملیات نجات با کتاب» نیز از مطالب مرتبط با دنیای کتاب و مطالعه در این شماره است.

در بخش‌های علمی و تربیتی، «چرا نباید از غم و خشم فرار کنم؟» به موضوع شناخت و مواجهه با احساسات می‌پردازد و «گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی» و «آن سوی نور آبی» از دیگر مطالب مرتبط با زندگی امروز نوجوانان هستند. «از کیمیا تا الکل؛ ماجرای زکریای رازی»، «ستاره آسمان فلسفه»، «پزشکان آب و زمین!» و «دوست جدیدم پهپاد جان!» نیز موضوعات علمی، تاریخی و فناورانه را پیش روی خوانندگان قرار می‌دهند.

این شماره همچنین با مطالبی مانند «معنای زندگی»، «خاتون‌آباد در برابر آهن‌شهر»، «سلامت گردن با نرمش و استراحت درست»، «بازی ذهن» و «سوخت مغز»، مجموعه‌ای متنوع از دانستنی‌ها و فعالیت‌های سرگرم‌کننده را در اختیار نوجوانان قرار داده است.

«رشد جوان»؛ رفاقت، کتاب‌خوانی و پرسش‌های عصر هوش مصنوعی

شماره آبان «رشد جوان»، ویژه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه، با تصویری از همدلی و دوستی بر جلد و مجموعه‌ای از مطالب فرهنگی، اجتماعی و فناورانه منتشر شده است.

در بخش یادداشت سردبیر، «من کتاب‌نخوان نیستم!» به شیوه مطالعه نسل جوان و تغییر شکل کتاب‌خوانی در روزگار دیجیتال می‌پردازد. این مطلب با اشاره به مطالعه در تلفن همراه و اهمیت جذابیت محتوا، مخاطبان را به یافتن کتاب‌ها و داستان‌های متناسب با علاقه‌هایشان دعوت می‌کند.

در بخش «پاتوق ادبیات و فرهنگ»، مطالبی مانند «چرا زبان فارسی برای ما مهم است؟»، «شخصیت؛ آهن‌ربایی که خواننده را به داستان می‌چسباند!» و «از یک دهه‌هشتادی به دوستان جوان» منتشر شده‌اند. بخش «پاتوق طنز و سرگرمی» نیز با آثاری همچون «فضولی اساسی!»، «ایهام از این‌ور»، «قافیه کافیه» و «استنتاج علمی!» فضایی متفاوت برای خوانندگان فراهم کرده است.

در «پاتوق فناوری و پیشرفت»، مطالب «در عصر هوش مصنوعی نوبت فکرکردن ماست»، «زندگی در آزمایشگاه آینده‌سازان» و «انسان یا روبات؟ مسئله این است!» به موضوع فناوری‌های نو و نسبت انسان با ابزارهای هوشمند می‌پردازند. همچنین در بخش رسانه، مطالبی مانند «انتقال خبر از جارچی تا بازفرست (فوروارد)» و «از پرده‌خوانی تا پرده گوشی» به تحولات ارتباطات و رسانه اختصاص یافته‌اند.

پرونده «در مسیر موفقیت» نیز با مطالبی همچون «کتاب‌خوان‌ترین ایرانی»، «فرمول درس‌خواندن به سبک حرفه‌ای‌ها» و «فراتر از کنکور» به موضوع مطالعه و موفقیت تحصیلی می‌پردازد. در بخش هنر نیز «رفاقت برای گذشته، حال و آینده»، «مسکات‌ها چگونه هویت یک ملت را روایت می‌کنند؟» و مروری بر جهان هنری محمود فرشچیان، از دیگر خواندنی‌های این شماره هستند.

دومین شماره «رشد هنرجو»، ویژه هنرجویان هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، با تمرکز بر مهارت‌های کاربردی، خلاقیت، تجربه‌های موفق هنرستانی و آشنایی با دنیای کار منتشر شده است. این شماره با مطالبی درباره طراحی، تولید، مدیریت کسب‌وکار و تحولات آموزش‌های مهارتی، تلاش می‌کند پیوند میان آموخته‌های هنرستانی و نیازهای واقعی محیط کار را تقویت کند.