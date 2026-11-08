سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۵ شهر کوشک فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر هنگام گشت‌زنی در حوزه مأموریتی خود به یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب تاغ مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی دقیق محموله دریافتند که چوب‌های حمل‌شده خارج از شبکه قانونی جابه‌جا شده و در حکم کالای قاچاق است که در این راستا خودرو توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر ادامه داد: در بازرسی از قسمت بار این وانت، ۲ تن و ۷۰۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد

وی گفت: محموله کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل داده شد و راننده و سرنشین خودرو نیز برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند

سرهنگ سبحانی با تأکید بر ضرورت حفظ منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.