به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد شریفی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان گیلانغرب، از برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این مراسم روز ۲۰ آبان‌ماه، ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه این آیین افزود: پیکرهای مطهر شهدا از محل یادمان شهدای گمنام به سمت مسجد جامع شهرستان گیلانغرب تشییع خواهند شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گیلانغرب با اشاره به پیش‌بینی حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم بیان کرد: مسئولان شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از مردم شهیدپرور گیلانغرب در این آیین معنوی حضور خواهند داشت.

شریفی با تأکید بر اهمیت حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدا تصریح کرد: این آیین فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت است.

وی خاطرنشان کرد: مردم غیور و شهیدپرور گیلانغرب با حضور باشکوه خود در این مراسم، بار دیگر قدرشناسی و وفاداری خود را نسبت به شهدا و آرمان‌های آنان نشان خواهند داد.