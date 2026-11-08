اصغر امرایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی، عملیات کاشت کلزا در شهرستان رومشکان آغاز شده است.

کلزا؛ محصولی راهبردی در تأمین امنیت غذایی

وی با اشاره به اهمیت راهبردی کلزا در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: توسعه کشت این محصول علاوه بر کمک به افزایش تولید داخلی روغن، در اصلاح الگوی کشت، بهبود تناوب زراعی، کنترل علف‌های هرز و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی نیز نقش مؤثری دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان با بیان اینکه توسعه سطح زیر کشت کلزا از برنامه‌های اولویت‌دار این مدیریت در سال زراعی جاری است، گفت: کارشناسان فنی و مسئولان پهنه‌های کشاورزی به‌صورت مستمر بر روند کشت این محصول نظارت دارند.

نظارت کارشناسی بر مراحل کاشت

امرایی ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور در مزارع، ضمن نظارت بر عملیات آماده‌سازی زمین و کاشت، توصیه‌های فنی لازم را در زمینه انتخاب ارقام مناسب، رعایت تاریخ کاشت، تنظیم عمق و میزان بذر مصرفی، مدیریت تغذیه گیاهی و سایر اصول فنی زراعت کلزا به کشاورزان ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و زراعی شهرستان برای توسعه کشت این محصول تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی، تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز و همراهی کشاورزان، زمینه گسترش کشت کلزا در رومشکان را فراهم کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی رومشکان در پایان با دعوت از کشاورزان برای مشارکت در توسعه کشت دانه‌های روغنی خاطرنشان کرد: رعایت توصیه‌های کارشناسی و اصول فنی کاشت، نقش مهمی در استقرار مناسب بوته‌ها، افزایش عملکرد و دستیابی به تولید اقتصادی و پایدار کلزا دارد.