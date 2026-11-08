به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیالیوم، محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی انصارالله یمن گفت: ادامه جنگ و محاصره، موجب افزایش و پیشرفت توانمندی‌های یمنی‌ها در حوزه‌های مختلف خواهد شد. نیروهای مسلح یمن «غافلگیری‌های زیادی» دارند.

الحوثی افزود: نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی به اجرای مأموریت‌های خود ادامه خواهند داد و تجربه‌هایی که این نیروها طی سال‌های جنگ به دست آورده‌اند، به تقویت توانایی‌ها و توسعه ظرفیت‌های آنها کمک کرده است.

این مقام یمنی توضیح نداد که منظورش از «غافلگیری‌ها» دستیابی به تسلیحات یا فناوری‌های نظامی جدید، یا گسترش دامنه توان عملیاتی نیروها است. همچنین مشخص نکرد که آیا قرار است این دستاوردها در آینده نزدیک اعلام شوند یا خیر.

شب گذشته وزیر بهداشت یمن اعلام کرد: شمار شهدای حمله هوایی عربستان به منازل شهروندان در روستای «الشریه» در شهرستان بنی‌حشیش استان صنعا، بر اساس آمار اولیه به ۳۲ نفر رسیده و ۳۸ نفر نیز زخمی شدند.

وی افزود عملیات بیرون‌کشیدن پیکرهای شهدا از زیر آوار خانه‌هایی که هدف حمله جنگنده‌های سعودی قرار گرفته‌اند، همچنان ادامه دارد.

وزیر بهداشت یمن همچنین گفت که جنگنده‌های عربستان در جریان تلاش امدادگران و نیروهای امدادی برای بیرون‌آوردن مجروحان از محل این حمله، آنان را نیز هدف قرار دادند.

مقامات یمنی اعلام کرده اند که این حملات سعودی را بدون پاسخ نخواهند گذاشت.