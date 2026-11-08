به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، پایگاه فلایت رادار اعلام کرد که حرکت هواپیماها در فرودگاه فهد واقع در شهر الدمام در شرق عربستان متوقف شده است.

بر اساس این گزارش، هواپیماها بر فراز شهر الدمام عربستان سرگردان شده و نمی توانند در فرودگاه فهد فرود بیایند.

همچنین گزارش شده که ساعاتی قبل هشدارهای خطر در استان های الاحساء و بقیق عربستان صادر شدند.

نیروهای مسلح یمن پیشتر چندین نوبت از هدف قرار دادن این فرودگاه در پاسخ به جنایات عربستان علیه مناطق مختلف به ویژه بخش های غیرمسکونی خبر داده بودند.