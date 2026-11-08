به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی «آستانه» از آثار حبیب‌الله سوخته‌سرایی، روز ۲۲ آبان در گالری گلمک تهران افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه ۳۵ اثر از این هنرمند در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد؛ مجموعه‌ای که در آن عناصر و نشانه‌های هنرهای سنتی ایران در کنار تجربه‌های معاصر در ترکیب‌بندی، بافت و رنگ قرار گرفته‌اند.

«آستانه» عنوانی است که به نظر می‌رسد فراتر از یک نام‌گذاری، به ایده محوری این مجموعه اشاره دارد؛ مفهومی که در بیانیه نمایشگاه با لحظه‌ای میان حضور و غیاب و نقطه‌ای برای عبور از گذشته به آینده تعریف شده است.

در این بیانیه آمده است: «آستانه» دعوتی برای عبور از مرزهای آشنای ادراک است؛ جایی که هر مکث و هر پرسش می‌تواند امکانی تازه برای خوانش آثار بگشاید.

مرور آثار ارائه‌شده در کاتالوگ نمایشگاه نشان می‌دهد که سوخته‌سرایی در این مجموعه به سراغ طیفی از مضامین و عناصر تصویری رفته است. اسب‌ها و اسب‌سواران، پرندگان و خروس، ماهی و پیکره‌های انسانی در کنار قطعات نوشتاری، خوشنویسی و نقوش تزئینی، بخشی از جهان تصویری این هنرمند را شکل می‌دهند. این عناصر در برخی آثار در قالب ترکیب‌بندی‌هایی نزدیک به فضای نگارگری و در برخی دیگر با رویکردی آزادتر و مبتنی بر تجربه بافت و رنگ ظاهر شده‌اند.

یکی از ویژگی‌های قابل توجه این مجموعه، نحوه مواجهه هنرمند با عناصر برگرفته از نسخه‌های خطی و سنت کتاب‌آرایی ایرانی است. قطعات نوشتاری و خوشنویسانه در شماری از آثار، صرفاً نقش پس‌زمینه یا تزئین ندارند، بلکه در کنار پیکره‌ها و نقش‌های تصویری، به بخشی از ساختار ترکیب‌بندی تبدیل شده‌اند. در این آثار، مرز میان متن و تصویر گاه کمرنگ می‌شود و مخاطب با فضایی روبه‌رو است که در آن خاطره بصری هنر گذشته در قالبی تازه بازسازی شده است.

در بخش دیگری از مجموعه، نقش اسب و حرکت آن جایگاه برجسته‌ای دارد. اسب‌هایی با آرایه‌ها و پوشش‌های نقش‌دار، گاه به‌صورت منفرد و گاه در ترکیب‌هایی چندپیکره‌ای به تصویر درآمده‌اند. همچنین حضور پرندگان و دیگر عناصر طبیعی، در کنار زمینه‌های نوشتاری و بافت‌های متنوع، به گستردگی فضای تصویری نمایشگاه افزوده است.

بر اساس اطلاعات کاتالوگ، بخش عمده آثار با تکنیک ترکیب مواد روی بوم اجرا شده‌اند و ۲ اثر نیز با ترکیب مواد روی مقوا ارائه شده‌اند. استفاده از سطوح بافت‌دار، لایه‌گذاری رنگ، خطوط ظریف و تلفیق نقش‌های سنتی با زمینه‌های معاصر، از ویژگی‌های فنی و بصری این مجموعه به شمار می‌روند.

سوخته‌سرایی در سال ۱۳۸۵ رتبه نخست جشنواره تجسمی هنرآموزان کشور در بخش نگارگری و در سال ۱۳۸۹ رتبه دوم جشنواره بین‌المللی آیات در همین بخش را کسب کرده است. دریافت دیپلم افتخار چهاردهمین جشنواره تجسمی فجر در سال ۱۴۰۰ و داوری دومین جشنواره ملی نگارگری آیات نیز از دیگر سوابق اوست.

نمایشگاه «آستانه» از ۲۲ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در گالری گلمک، واقع در نیاوران، خیابان فیضیه (جمشیدیه)، پلاک ۶ برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه به‌جز شنبه‌ها، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از آثار این نمایشگاه بازدید کنند.