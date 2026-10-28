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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

نمایشگاه «رد خط» به نیاوران رسید

نمایشگاه «رد خط» به نیاوران رسید

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط «رد خط»، روز جمعه ۸ آبان در گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط «ردّ خط» شامل آثار علیرضا فیروز دهقان، منیره قریشی، فرشته گل‌پور، شادی مشکور و پروانه یوسفی، به نمایش درمی‌آید.

«ردّ خط» با رویکردی معاصر به ظرفیت‌های بصری حروف نستعلیق، تلاشی برای پیوند میان خوشنویسی سنتی و هنر مدرن است. در این مجموعه، رنگ، بافت و ترکیب‌بندی‌های خلاقانه، حروف فارسی را از قالب نوشتاری فراتر برده و به عنصری مستقل در بیان تصویری تبدیل کرده‌اند.این نمایشگاه فرصتی برای تجربه نگاهی تازه به «زیبایی‌شناسی فرم در خط» و قابلیت‌های نوآورانه آن در هنر معاصر را فراهم می‌کند.

نمایشگاه «ردّ خط» تا ۱۵ آبان دایر خواهد بود و روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۰ و جمعه‌ها از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی و نقاشی‌خط است. نمایشگاه‌های فرهنگسرای نیاوران روزهای شنبه تعطیل است.

کد مطلب 6992772
آزاده فضلی

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