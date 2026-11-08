به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد باقر محمدی لائینی ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای قرآن، عترت و نماز مازندران با اشاره به ضرورت تقویت هویت دینی دانش‌آموزان، اظهار کرد: آموزش بدون معرفت قرآنی و عترتی ناقص است و باید زمینه آشنایی عمیق نسل نوجوان و جوان با قرآن و اهل‌بیت (ع) فراهم شود.

وی با اشاره به سالروز تشکیل نخستین حکومت شیعی اهل‌بیتی در سرزمین علویان، افزود: روز مازندران با وجود اهمیت تاریخی و فرهنگی آن، همچنان برای بسیاری ناشناخته است و آموزش و پرورش باید این مناسبت، پیشینه و آثار آن را برای دانش‌آموزان تبیین کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با قدردانی از فعالیت‌های قرآنی و عترتی مجموعه آموزش و پرورش، بر ضرورت تبدیل انس با قرآن به یک رفتار روزمره در جامعه تأکید کرد و گفت: قرآن‌دان بودن با قرآن‌خوان بودن تفاوت دارد و باید دانش‌آموزان علاوه بر شناخت مفاهیم قرآنی، به تلاوت مستمر قرآن نیز عادت کنند.

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان اینکه تلاوت روزانه قرآن باید به فرهنگ عمومی خانواده‌ها تبدیل شود، خاطرنشان کرد: خواندن روزانه دو صفحه قرآن برای همه افراد، اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ، باید مورد توجه قرار گیرد و سخنرانان و فعالان فرهنگی نیز راهکارهای ایجاد این عادت را برای نسل جدید تبیین کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به تحصیل حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد از مجموع ۵۰۰ هزار دانش‌آموز مازندران در مدارس غیردولتی، خواستار توجه جدی به فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی این مراکز شد و تصریح کرد: مدارس غیردولتی نیز بخشی از مجموعه آموزش و پرورش هستند و نباید در حوزه قرآن، فرهنگ و تربیت دینی مورد غفلت قرار گیرند.

وی بر لزوم نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد مجموعه‌های آموزشی در زمینه قرآن، عترت و نماز تأکید کرد و نسبت به گسترش فرهنگ مادی‌گرایی در خانواده‌ها هشدار داد و گفت: فرهنگ مادیت با قرآن و عزت سازگار نیست و باید با تقویت روحیه ایمانی، زمینه مقابله با این آسیب فراهم شود.

امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کم‌رنگ شدن حضور مردم در مساجد، نماز را مرز میان کفر و ایمان دانست و بر ضرورت بازنگری در عملکرد گذشته و تلاش برای تقویت ارتباط مردم با مساجد تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین از مدیران و مسئولان خواست بدون تشریفات در مدارس حضور پیدا کنند و با اقامه نماز در کنار دانش‌آموزان، اهمیت عملی این فریضه را نشان دهند.

وی با انتقاد از بازدیدهای نمایشی و آماده‌سازی تصنعی مدارس برای استقبال از مسئولان، اظهار کرد: نباید مدیران مدارس برای حضور مسئولان، شرایط غیرواقعی ایجاد کنند یا صرفاً دانش‌آموزان خاصی را برای این دیدارها انتخاب کنند.

آیت‌الله محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت بازدید از مدارس آسیب‌دیده افزود: مسئولان باید به مدارسی بروند که بیشتر با آسیب و مشکل مواجه هستند؛ پنهان کردن واقعیت‌ها مشکلی را حل نمی‌کند و اگر در محیط‌های آموزشی آسیب‌هایی وجود دارد، همه ما در قبال آن مسئولیت داریم.

وی در پایان بر ضرورت شناخت صادقانه مشکلات مدارس، همدلی میان مسئولان و مجموعه‌های آموزشی و برنامه‌ریزی مشترک برای رفع آسیب‌ها تأکید کرد.