به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در این دوره از جشنواره، ۶۷۸ دانش‌آموز نخبه شامل ۳۴۹ پسر و ۳۲۹ دختر حضور دارند که همگی از برگزیدگان سه جشنواره قطبی هستند و به مرحله استانی راه یافته‌اند؛ این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه دانش‌آموزان خوزستان در حوزه‌های قرآنی، معارف اسلامی و نماز است.

وی با اشاره به زمان برگزاری این رقابت‌ها افزود: مسابقات در بخش دختران در روزهای ۲۲ و ۲۳ مردادماه و در بخش پسران در روزهای ۲۴ و ۲۵ مردادماه به صورت حضوری برگزار می‌شود و ناحیه یک اهواز میزبانی این دوره از جشنواره را بر عهده دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های قرآنی و دینی در مدارس تصریح کرد: انس دانش‌آموزان با قرآن، عترت و نماز می‌تواند نقش مهمی در تقویت هویت دینی، افزایش سرمایه معنوی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد؛ فعالیت‌های این حوزه نباید صرفاً به برگزاری مسابقات محدود شود، بلکه باید به عنوان بخشی مستمر از فرایند تربیت دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد.

علی‌فر بیان کرد: جشنواره نخبگان قرآن، عترت و نماز صرفاً یک رویداد رقابتی نیست، بلکه فرصتی تربیتی برای ایجاد تجربه‌های معنوی، تقویت ارتباط دانش‌آموزان با معارف اسلامی و شناسایی استعدادهایی است که می‌توانند در آینده در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان گفت: آموزش‌وپرورش خوزستان تلاش می‌کند با حمایت از دانش‌آموزان نخبه و توسعه فعالیت‌های قرآنی، عترتی و نماز در مدارس، زمینه را برای تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر، اخلاق‌مدار و برخوردار از هویت دینی فراهم کند.