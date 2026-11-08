به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر یکشنبه در نشست پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر ضرورت آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، اظهار کرد: پیشگیری، آگاهی‌بخشی عمومی و افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول از مهم‌ترین الزامات مدیریت و کنترل این بیماری است.

وی با بیان اینکه احتمال بروز آسیب و شیوع بیماری وجود دارد، افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و افزایش سرعت عمل می‌تواند زمینه مدیریت و کنترل به‌موقع موارد احتمالی را فراهم کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک تأکید کرد و گفت: مردم در صورت مشاهده پرندگان بیمار یا تلف‌شده در طبیعت و مناطق مختلف، موضوع را در اسرع وقت به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی و بهداشتی لازم انجام شود.

محمدی با اشاره به اهمیت تشدید نظارت بر مناطق پرخطر و زیستگاه‌های پرندگان مهاجر، تصریح کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و دامپزشکی باید با شناسایی نقاط احتمالی حضور و مهاجرت پرندگان، بازدیدهای میدانی و نظارت‌های مستمر را در دستور کار قرار دهند تا در صورت مشاهده موارد مشکوک، اقدامات کنترلی بدون تأخیر انجام شود.

وی هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت شهرستان‌ها را از الزامات مقابله با این بیماری دانست و افزود: مصوبات این نشست باید با حساسیت و جدیت در سطح شهرستان‌ها پیگیری شود و دستگاه‌های مرتبط نیز متناسب با وظایف خود در اجرای اقدامات پیشگیرانه مشارکت داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر نقش اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی در پیشگیری از شیوع بیماری تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما باید با اطلاع‌رسانی مناسب، حساسیت جامعه را نسبت به این موضوع افزایش دهند.

محمدی با هشدار نسبت به عرضه احتمالی پرندگان بیمار با قیمت پایین، اظهار کرد: مردم نباید به دلیل ارزان بودن، اقدام به خرید پرندگان بیمار یا مشکوک کنند؛ چراکه ممکن است برخی افراد پرندگان آسیب‌دیده و آلوده را با قیمت کمتر عرضه کنند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، چه در طبیعت و چه در مراکز عرضه، باید موضوع را به مراجع مسئول گزارش دهند.

محمدی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شرایط احتمالی، خاطرنشان کرد: باید سناریوهای مختلف مقابله با شیوع احتمالی بیماری تدوین و بر اساس آن مانورهای عملیاتی برگزار شود تا ضمن ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌ها، نقاط ضعف و نیازهای موجود نیز شناسایی شود.

وی ادامه داد: اجرای این مانورها می‌تواند میزان هماهنگی و توان عملیاتی دستگاه‌ها را افزایش دهد و زمینه واکنش سریع و مؤثر در صورت بروز موارد احتمالی را فراهم کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: حفظ زنجیره تولید و تسریع در تأمین محصولات مورد نیاز باید در کنار اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.

محمدی در پایان با بیان اینکه مدیریت بحران‌های بهداشتی نیازمند آمادگی پیش از وقوع است، اظهار کرد: باید با افزایش آگاهی عمومی، تقویت نظارت‌ها و آزمودن سناریوهای مختلف، سطح آمادگی استان را ارتقا دهیم تا در صورت بروز بیماری، با سرعت و کمترین میزان آسیب‌پذیری آن را مدیریت کنیم.