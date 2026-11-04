به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر محمدی عصر چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های نقطه‌ای، رگباری و شدید در روزهای پیش‌رو، خواستار آمادگی حداکثری دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مخاطرات احتمالی شد.

وی با بیان اینکه بارندگی‌های پیش‌رو می‌تواند خطراتی همچون جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها را به همراه داشته باشد، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان باید با آمادگی صددرصدی و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در میدان حضور داشته باشند تا ضمن بهره‌مندی از نعمت بارندگی، خسارات و مخاطرات احتمالی به حداقل برسد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به تأکید استاندار بر ضرورت هوشمندسازی نظام مدیریتی استان، از ارائه طرح «مدیریت هوشمند استان» در این نشست خبر داد.

وی هدف از اجرای این طرح را یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌های اجرایی، شناسایی دقیق چالش‌ها و اولویت‌های توسعه، تحلیل سناریوهای مدیریتی و فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق و اثربخش عنوان کرد.

محمدی افزود: یکی از چالش‌های موجود در مدیریت استان، پراکندگی اطلاعات و نبود یکپارچگی میان داده‌های دستگاه‌های اجرایی است که با اجرای این طرح می‌توان ضمن رفع این مشکل، زمینه استفاده بهینه از اطلاعات و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را فراهم کرد.

وی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی مدیریت استان نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است، تصریح کرد: چشم‌انداز ما تبدیل کهگیلویه و بویراحمد به یکی از استان‌های پیشرو کشور در حوزه مدیریت هوشمند است و امیدواریم با هم‌افزایی و تعامل مجموعه مدیران به این هدف دست پیدا کنیم.