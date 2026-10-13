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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

پایش زیستگاه‌های حیات‌وحش خدابنده برای پیشگیری از آنفلوانزای پرندگان

پایش زیستگاه‌های حیات‌وحش خدابنده برای پیشگیری از آنفلوانزای پرندگان

زنجان- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده از پایش مستمر زیستگاه‌های حیات‌وحش، سدها و مناطق تجمع پرندگان مهاجر در این شهرستان با هدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل منصوری، با اشاره به اجرای عملیات پایش مشترک کارشناسان دامپزشکی و حفاظت محیط زیست در زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان اظهار کرد: این عملیات ۱۹ مهرماه و در راستای پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و حیوان و شناسایی به‌موقع کانون‌های احتمالی آلودگی انجام شد.

وی با تأکید بر افزایش حساسیت‌های بهداشتی در نیمه دوم سال و هم‌زمان با آغاز مهاجرت پرندگان آبزی به زیستگاه‌های طبیعی و منابع آبی شهرستان افزود: پرندگان وحشی مهاجر می‌توانند در چرخه انتقال ویروس آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان نقش داشته باشند؛ ازاین‌رو، پایش مستمر منابع آبی و مناطق پیرامونی برای شناسایی به‌موقع موارد مشکوک و جلوگیری از انتقال احتمالی بیماری به طیور بومی و صنعتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده با اشاره به مناطق تحت مراقبت تصریح کرد: حاشیه رودخانه قزل‌اوزن، سد قانلی و سد محمودآباد از جمله مناطق حساس شهرستان هستند که به‌صورت مستمر و با همکاری کارشناسان دامپزشکی و محیط زیست رصد می‌شوند.

منصوری ادامه داد: روستاهای واقع در حاشیه این زیستگاه‌ها نیز تحت برنامه مراقبت فعال قرار دارند تا در صورت مشاهده هرگونه تلفات غیرعادی یا نشانه‌های مشکوک به بیماری، اقدامات لازم برای بررسی، نمونه‌برداری و اجرای تدابیر کنترلی و قرنطینه‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با هشدار درباره خطرات ناشی از سویه‌های بیماری‌زای ویروس آنفلوانزای پرندگان، از جمله H5 و H7، بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی تأکید کرد و گفت: شهروندان باید از صید و شکار پرندگان وحشی و هرگونه تماس مستقیم با پرندگان بیمار یا تلف‌شده خودداری کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده از مردم خواست در صورت مشاهده تلفات غیرمتعارف و مشکوک پرندگان، از دست‌زدن یا جابه‌جایی لاشه‌ها خودداری کرده و موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا بررسی‌های تخصصی و اقدامات بهداشتی لازم انجام شود.

منصوری در پایان، رعایت اصول امنیت زیستی را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از ورود و انتشار بیماری در واحدهای پرورش طیور دانست و خاطرنشان کرد: صاحبان مرغداری‌های صنعتی و پرورش‌دهندگان طیور بومی باید ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای را با جدیت رعایت کنند، ترددهای غیرضروری به واحدهای پرورشی را به حداقل برسانند و از هرگونه تماس احتمالی طیور با پرندگان وحشی جلوگیری کنند.

وی تأکید کرد: همکاری شهروندان، فعالان صنعت طیور و دستگاه‌های مسئول در کنار تداوم پایش‌های میدانی، نقش مهمی در شناسایی زودهنگام موارد مشکوک و کاهش خطر انتشار احتمالی آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان دارد.

کد مطلب 6976884

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