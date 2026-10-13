به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل منصوری، با اشاره به اجرای عملیات پایش مشترک کارشناسان دامپزشکی و حفاظت محیط زیست در زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان اظهار کرد: این عملیات ۱۹ مهرماه و در راستای پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و حیوان و شناسایی به‌موقع کانون‌های احتمالی آلودگی انجام شد.

وی با تأکید بر افزایش حساسیت‌های بهداشتی در نیمه دوم سال و هم‌زمان با آغاز مهاجرت پرندگان آبزی به زیستگاه‌های طبیعی و منابع آبی شهرستان افزود: پرندگان وحشی مهاجر می‌توانند در چرخه انتقال ویروس آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان نقش داشته باشند؛ ازاین‌رو، پایش مستمر منابع آبی و مناطق پیرامونی برای شناسایی به‌موقع موارد مشکوک و جلوگیری از انتقال احتمالی بیماری به طیور بومی و صنعتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده با اشاره به مناطق تحت مراقبت تصریح کرد: حاشیه رودخانه قزل‌اوزن، سد قانلی و سد محمودآباد از جمله مناطق حساس شهرستان هستند که به‌صورت مستمر و با همکاری کارشناسان دامپزشکی و محیط زیست رصد می‌شوند.

منصوری ادامه داد: روستاهای واقع در حاشیه این زیستگاه‌ها نیز تحت برنامه مراقبت فعال قرار دارند تا در صورت مشاهده هرگونه تلفات غیرعادی یا نشانه‌های مشکوک به بیماری، اقدامات لازم برای بررسی، نمونه‌برداری و اجرای تدابیر کنترلی و قرنطینه‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با هشدار درباره خطرات ناشی از سویه‌های بیماری‌زای ویروس آنفلوانزای پرندگان، از جمله H5 و H7، بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی تأکید کرد و گفت: شهروندان باید از صید و شکار پرندگان وحشی و هرگونه تماس مستقیم با پرندگان بیمار یا تلف‌شده خودداری کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده از مردم خواست در صورت مشاهده تلفات غیرمتعارف و مشکوک پرندگان، از دست‌زدن یا جابه‌جایی لاشه‌ها خودداری کرده و موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا بررسی‌های تخصصی و اقدامات بهداشتی لازم انجام شود.

منصوری در پایان، رعایت اصول امنیت زیستی را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از ورود و انتشار بیماری در واحدهای پرورش طیور دانست و خاطرنشان کرد: صاحبان مرغداری‌های صنعتی و پرورش‌دهندگان طیور بومی باید ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای را با جدیت رعایت کنند، ترددهای غیرضروری به واحدهای پرورشی را به حداقل برسانند و از هرگونه تماس احتمالی طیور با پرندگان وحشی جلوگیری کنند.

وی تأکید کرد: همکاری شهروندان، فعالان صنعت طیور و دستگاه‌های مسئول در کنار تداوم پایش‌های میدانی، نقش مهمی در شناسایی زودهنگام موارد مشکوک و کاهش خطر انتشار احتمالی آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان دارد.