به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بنادر و دریانوردی از آغاز عملیات اجرایی پروژه ساخت جاده‌های دسترسی و پل روگذر کامیون‌های حامل غلات در مجتمع بندری امام خمینی (ره) خبر داد و اعلام کرد: این پروژه با هدف روان‌سازی ترافیک درون‌بندری، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ارتقای ضریب ایمنی در بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور اجرا می‌شود.

براساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، این طرح زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۲ همت در حال اجراست و گامی مهم در راستای بهینه‌سازی زنجیره تأمین کالاهای اساسی و تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی به شمار می‌رود.

بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، اجرای این پروژه را یکی از طرح‌های پیشران و تحول‌آفرین در حوزه زیرساخت‌های بندری دانست و اظهار کرد: مجتمع بندری امام خمینی (ره) به‌عنوان دروازه اصلی ورود کالاهای اساسی کشور، نیازمند بازنگری و نوسازی مستمر شریان‌های ارتباطی خود بود. بر همین اساس، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، احداث مسیرهای جدید دسترسی و پل‌های روگذر بر فراز خطوط مانور ریلی موجود، امکان مدیریت ایمن و نظام‌مند ترافیک سنگین این محدوده را فراهم می‌کند.

مدیرکل بنادر خوزستان با اشاره به ابعاد مالی و زمان‌بندی اجرای این پروژه افزود: این طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال و با افق اجرایی ۲۴ ماهه تعریف شده است. رویکرد مدیریت بندر بر این است که با بهره‌گیری از توان مهندسی داخلی، پروژه‌های توسعه‌ای با بالاترین استانداردها و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد تا بهره‌وری عملیاتی بندر بیش از پیش ارتقا یابد.

آقایی در پایان خاطرنشان کرد: با همدلی و تلاش نیروهای عملیاتی، مرحله نخست این طرح شامل تکمیل ساختمان‌ها و محوطه‌های تجهیز کارگاه به‌طور کامل به پایان رسیده است. در حال حاضر نیز عملیات اجرایی شامل خاک‌برداری، بسترسازی، آماده‌سازی رمپ‌ها و ساخت بدنه پل‌های روگذر در حال انجام است و تعریض جاده‌های مرتبط نیز به‌موازات این اقدامات پیش خواهد رفت.