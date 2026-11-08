به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فعله‌گری، در نشست مشترک این شرکت با ستاد انرژی استان و مسئولان بسیج ادارات، اصناف و محلات، اظهار کرد: برای تأمین انرژی و گرمایش منازل در زمستان، همراهی همه بخش‌ها ضروری است تا این فصل با کمترین دغدغه سپری شود.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده بسیج در حوزه فرهنگ‌سازی افزود: باید با بهره‌گیری از طرح‌های ابتکاری و اثربخش، مصرف بهینه گاز طبیعی را به‌عنوان یک مسئولیت ملی در میان مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نهادینه کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با ارائه آماری از زیرساخت‌های گازرسانی استان بیان کرد: طول شبکه‌های گازرسانی به ۱۳ هزار و ۸۴۲ کیلومتر رسیده و استان دارای ۳۱۱ هزار و ۲۶ انشعاب و ۶۷۲ هزار و ۸۴۵ مشترک گاز است.

فعله‌گری با بیان اینکه بیش از ۸۱ درصد مصرف گاز استان در زمستان به بخش خانگی اختصاص دارد، خواستار همراهی اعضای بسیج در آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه شد.

آگاهی‌بخشی درباره ناترازی گاز و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف

وی آگاه‌سازی درباره شرایط ناترازی گاز، توانمندسازی کارکنان در زمینه مصرف بهینه و ایمن و افزایش مشارکت شهروندان را از اهداف برنامه‌های فرهنگی و آموزشی این طرح عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان همچنین از اجرای برنامه‌هایی همچون پایش مستمر مصرف گاز ادارات، طرح ملی «همیار گاز»، طرح «مهر بانو» برای ترغیب بانوان به مصرف بهینه و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، برنامه‌های ملی و مذهبی در سال جاری خبر داد.

بهینه‌سازی مصرف گاز نیازمند مشارکت همگانی است

مسئول ستاد تخصصی بسیج، گاز طبیعی را از زیرساخت‌های مهم و راهبردی کشور در حوزه تولید، اشتغال، رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی دانست و اظهار کرد: تأمین پایدار این انرژی و مصرف بهینه آن به مدیریت هماهنگ، مستمر و مشارکت عمومی نیاز دارد.

مهدی بنده‌مرادی افزود: ظرفیت گسترده مردمی بسیج و برنامه‌ریزی منسجم در سطح استان، شهرستان‌ها، بخش‌ها و محلات می‌تواند در فرهنگ‌سازی، مدیریت مصرف، کاهش هدررفت انرژی و ارتقای بهره‌وری مؤثر باشد.

مسئول ستاد تخصصی بسیج، کمک به دولت در ارائه خدمات، اصلاح الگوی مصرف و افزایش تاب‌آوری مردم را از اهداف تشکیل این ستاد برشمرد.