خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: موضوع مدیریت مصرف انرژی و به‌ویژه گاز طبیعی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور تبدیل شده است، افزایش مصرف، رشد تقاضا در بخش‌های مختلف و ضرورت حفظ پایداری شبکه گازرسانی، نیاز به فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی را بیش از گذشته آشکار کرده است.

در همین راستا، شرکت گاز استان کردستان با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ترویجی تلاش کرده است تا جهاد صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به یک مطالبه عمومی و فرهنگ پایدار در میان اقشار مختلف جامعه تبدیل کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، در تشریح اقدامات این شرکت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت بهینه مصرف گاز طبیعی و کاهش ناترازی انرژی تنها از مسیر مشارکت عمومی و ارتقای فرهنگ مصرف امکان‌پذیر است و به همین دلیل شرکت گاز استان کردستان طی سال‌های اخیر برنامه‌های متنوعی را در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف بهینه اجرا کرده است.

صرفه‌جویی؛ سنگر دوم مردم در شرایط حساس کشور

احمد فعله‌گری با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت همبستگی ملی افزود: امروز مردم ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف حضوری فعال دارند و در کنار حمایت از آرمان‌های ملی، در جبهه دیگری نیز مسئولیت مهمی بر عهده دارند و آن مدیریت مصرف انرژی است.

وی اظهار کرد: همان‌گونه که حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و ملی اهمیت دارد، مشارکت آنان در پویش‌های صرفه‌جویی انرژی نیز از اهمیت راهبردی برخوردار است؛ چرا که هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی شده می‌تواند به پایداری شبکه گازرسانی، توسعه اقتصادی و کاهش هزینه‌های ملی کمک کند.

فعله‌گری با بیان اینکه فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف گاز طبیعی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، افزود: استفاده از ابزارهای مختلف تبلیغات محیطی، آموزش‌های عمومی و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در تغییر الگوی مصرف و افزایش آگاهی شهروندان داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: پویش «دو درجه کمتر» نمونه‌ای از مشارکت مردمی در مدیریت مصرف انرژی است که می‌تواند آثار قابل توجهی در کاهش مصرف گاز طبیعی و عبور از ناترازی انرژی داشته باشد.

موکب پیامبر اعظم(ص)؛ پیوند خدمات‌رسانی و فرهنگ‌سازی مصرف انرژی

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان از برپایی موکب پیامبر اعظم(ص) به عنوان یکی از ابتکارات فرهنگی این شرکت نام برد و گفت: این موکب علاوه بر خدمات‌رسانی و پذیرایی از مردم، به پایگاهی برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تبدیل شده است.

همان‌گونه که حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و ملی اهمیت دارد مشارکت آنان در پویش‌های صرفه‌جویی انرژی نیز از اهمیت راهبردی برخوردار است چرا که هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی شده می‌تواند به پایداری شبکه گازرسانی، توسعه اقتصادی و کاهش هزینه‌های ملی کمک کند

وی افزود: در این موکب هزاران قلم اقلام فرهنگی و آموزشی در حوزه مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی میان شهروندان توزیع شده و کارشناسان شرکت نیز به ارائه آموزش‌های لازم پرداخته‌اند.

فعله‌گری ادامه داد: همچنین میز خدمت و ارتباطات مردمی در این موکب دایر شده است تا شهروندان بتوانند مسائل، درخواست‌ها و مشکلات خود را به صورت مستقیم با مسئولان شرکت گاز در میان بگذارند.

به گفته وی، استفاده از ظرفیت تجمعات مردمی برای انتقال مفاهیم آموزشی و فرهنگی، رویکردی مؤثر در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف مسئولانه انرژی محسوب می‌شود.

شرکت‌های کارور؛ بازوی اجرایی مدیریت هوشمند مصرف انرژی

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش شرکت‌های کارور در بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های کارور از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت هوشمند مصرف انرژی محسوب می‌شوند و می‌توانند در کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: این شرکت‌ها با تحلیل الگوهای مصرف، شناسایی نقاط اتلاف انرژی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و ارائه خدمات تخصصی، زمینه کاهش مصرف غیرضروری و هدایت منابع انرژی به بخش‌های مولد را فراهم می‌کنند.

فعله‌گری اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های کارور علاوه بر کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان، موجب افزایش بهره‌وری صنایع، تقویت پایداری شبکه گاز و ارتقای تاب‌آوری انرژی کشور خواهد شد.

وی با اشاره به قراردادهای منعقد شده در این حوزه گفت: شرکت گاز استان کردستان تاکنون سه قرارداد با شرکت‌های کارور در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی منعقد کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان تصریح کرد: شرکت‌های کارور می‌توانند با ارتباط مستقیم با مشترکان، به‌ویژه صنایع بزرگ، نقش مؤثری در مدیریت مصرف انرژی و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کنند.

نصب بخاری هرمتیک گامی عملی در مسیر کاهش مصرف گاز

فعله‌گری یکی دیگر از اقدامات مهم شرکت گاز استان کردستان را اجرای طرح جایگزینی بخاری‌های کم‌بازده با بخاری‌های هرمتیک عنوان کرد و گفت: بخاری‌های هرمتیک به دلیل راندمان بالا، ایمنی بیشتر و مصرف کمتر، یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش مصرف گاز طبیعی به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه بخاری‌های گازی معمولی دارای محدودیت‌هایی از جمله مصرف بالاتر انرژی و سطح ایمنی پایین‌تر هستند، افزود: بخاری‌های هرمتیک با راندمان بیش از ۸۰ درصد، ضمن افزایش ایمنی، موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف گاز طبیعی می‌شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان اظهار کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون دو هزار دستگاه بخاری هرمتیک در مدارس، مساجد، اماکن عمومی، مراکز نظامی و انتظامی استان نصب شده است.

وی ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش را حدود ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اقدام در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت و با هدف توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی انجام شده است.

فعله‌گری افزود: اجرای طرح اصلاح سیستم‌های گرمایشی و جایگزینی تجهیزات کم‌بازده با همکاری شرکت‌های کارور همچنان ادامه دارد و در آینده نیز توسعه خواهد یافت.

«همیار گاز»؛ آینده‌سازان در خط مقدم فرهنگ مصرف بهینه

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به اجرای طرح ملی «همیار گاز» گفت: این طرح یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزشی و فرهنگی کشور در حوزه مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی است که با محوریت دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، ایجاد فرهنگ پایدار مصرف مسئولانه انرژی در میان نسل آینده و انتقال این آموزه‌ها به خانواده‌ها است.

هر شهروند ایرانی می‌تواند با اصلاح الگوی مصرف و مشارکت در پویش‌های مدیریت انرژی، سهمی مؤثر در حفظ منابع ملی و تأمین پایدار انرژی کشور داشته باشد

فعله‌گری اظهار کرد: دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی به‌ویژه پایه‌های چهارم تا ششم مخاطبان اصلی این طرح هستند و از طریق سامانه همیار گاز با مفاهیم مصرف ایمن، مصرف بهینه و ساختار صنعت گاز کشور آشنا می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان به دلیل تأثیرگذاری بالا در محیط خانواده می‌توانند نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی ایفا کنند.

دستاوردهای چشمگیر کردستان در اجرای طرح ملی همیار گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه این طرح گفت: برگزاری ۲۰ همایش همیار گاز در مدارس استان، اجرای دوره‌های آموزشی برای معلمان، اختصاص ۱۰ برنامه کودک صداوسیمای مرکز کردستان به معرفی طرح، صدور صدها کارت همیار گاز و تألیف سه کتاب آموزشی ویژه کودکان از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.

وی افزود: همچنین هزاران پوستر، بنر، استند و اقلام آموزشی در سطح مدارس و مراکز آموزشی استان توزیع شده و بیش از ۳۰ هزار کد ثبت‌نام سامانه همیار گاز در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

فعله‌گری با اشاره به نتایج حاصل از این اقدامات اظهار داشت: استان کردستان در آخرین رتبه‌بندی کشوری موفق شده است با جذب هشت هزار و ۶۸۷ دانش‌آموز رتبه هفتم و با جذب یک هزار و ۱۶۶ معلم رتبه هشتم کشور را در اجرای طرح ملی همیار گاز کسب کند.

صرفه‌جویی؛ سرمایه‌گذاری ملی برای آینده کشور

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی یک رفتار اقتصادی، اجتماعی و ملی است، گفت: هر شهروند ایرانی می‌تواند با اصلاح الگوی مصرف و مشارکت در پویش‌های مدیریت انرژی، سهمی مؤثر در حفظ منابع ملی و تأمین پایدار انرژی کشور داشته باشد.

وی افزود: امروز جهاد صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک ضرورت ملی است و موفقیت در این مسیر نیازمند همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، مراکز آموزشی و تمامی نهادهای فرهنگی است.

فعله‌گری خاطرنشان کرد: تجربه‌های موفق اجرا شده در استان کردستان نشان می‌دهد که هرگاه فرهنگ‌سازی، آموزش و مشارکت مردمی در کنار اقدامات فنی قرار گیرد، می‌توان گام‌های مؤثری در کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و تأمین پایدار انرژی برای نسل‌های آینده برداشت.