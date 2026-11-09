جواد آزاد، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران و مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور با تشریح روند تعیین قیمت شیر خام به خبرنگار مهر، گفت: در جلسات کارشناسی با کارشناسان معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت ۷۰.۸۰۰ تومان به عنوان نرخ کارشناسی به دست آمد.

وی با بیان اینکه قیمت فعلی هر کیلوگرم شیر خام ۶۰.۵۰۰ تومان است، افزود: البته قیمت مورد نظر انجمن صنایع لبنی کشور ۶۸.۰۰۰ تومان است.

آزاد با بیان اینکه احتمالا نرخ پیشنهادی در جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار تعیین تکلیف می‌شود، ادامه داد: محاسبات قیمت تمام شده که بر اساس نرخ نهاده‌های دامی یک ماه پیش انجام شده بود، اکنون با واقعیت‌های بازار باز هم فاصله دارد. در آن زمان قیمت نهاده‌های دامی در محاسبه قیمت تمام شده حدود ۵۰.۰۰۰ تومان بود، اما امروز به حدود ۷۰.۰۰۰ تومان رسیده است؛ اگر تغییر قیمتی نهاده‌ها را در نظر بگیریم بهای تمام شده تولید شیر خام حداقل در هر کیلوگرم ۷۵.۰۰۰ تومان است.

تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید

مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور با تفکیک چالش‌های حوزه لجستیک و مدیریت داخلی افزود: بخشی از مشکلات مانند افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ناشی از شرایط خاص و جنگی است، اما بخش عمده‌ای از موضوعات به مدیریت داخلی و عملکرد مدیران کشور بازمی‌گردد.



وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی و طیور گفت: در نهاده‌های اصلی مانند کنجاله سویا و ذرت، وابستگی بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد است و در تامین جو نیز یک سوم نیاز در داخل تولید می‌شود و دو سوم آن وارداتی است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در پاسخ به این که چرا قیمت نهاده‌های دامی افزایش یافته و آیا کمبودی در بازار وجود دارد، اظهار کرد: اگرچه تحریم‌ها و محدودیت‌های مرزی بی‌تاثیر نبوده است، اما در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در زمینه نهاده‌های دامی در بازار کشور وجود ندارد؛ چالش اصلی، قیمت بالای نهاده‌های دامی از یک سو و وضعیت نامناسب نقدینگی در دامداری‌ها از سوی دیگر است که تولیدکنندگان را با فشار مضاعفی روبه‌رو کرده است.