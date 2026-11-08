به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی با اعلام این خبر اظهار کرد: در ادامه اقدامات مشترک دستگاه قضایی و اداره اطلاعات شهرستان نهاوند و در راستای صیانت از حقوق عامه، حفاظت از بیت‌المال و مبارزه قاطع با فساد اداری و مالی یکی از کارکنان شهرداری گیان با دستور قضایی بازداشت شد.

وی با تاکید بر استمرار برخورد قاطع با مفاسد اداری افزود: موضع دستگاه قضایی کاملا روشن است و در مسیر دفاع از حقوق مردم و صیانت از بیت‌المال با هیچ‌کس در هر سمت و جایگاهی مماشات نخواهیم کرد و این مسیر با قاطعیت ادامه می‌یابد.

دادستان نهاوند خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه قضایی شهرستان ذیل مدیریت ارشد استان در برخورد با تخلفات و جلوگیری از تضییع اموال عمومی با جدیت پیگیری خواهد شد.