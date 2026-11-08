به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نسخه‌های سنتی و باز نظام رتبه‌بندی بین‌المللی لایدن در سال ۲۰۲۶ میلادی، جایگاه خود را حفظ کردند؛ به‌طوری‌که ۱۲ دانشگاه در نسخه سنتی و ۲۵ دانشگاه در نسخه باز این نظام حضور دارند و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، شیراز، تبریز و ایران در نسخه باز موفق به کسب رتبه زیر ۵۰۰ شدند.

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ نتایج نظام رتبه‌بندی لایدن در سال ۲۰۲۶ میلادی منتشر شده است.

در رتبه‌بندی نسخه سنتی، که نتایج آن بر اساس داده‌های «Web of Science» وابسته به مؤسسه جهانی «Clarivate» منتشر می‌شود، تعداد ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی از سراسر کشور که در سال ۲۰۲۵ میلادی در این نظام رتبه‌بندی حضور داشتند علیرغم شرایط تحریم و محدودیت‌های زیرساختی اینترنت بین‌المللی موفق به حفظ جایگاه خود در این نظام رتبه‌بندی شده‌اند.

بر اساس گزارش ۲۰۲۶ میلادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب رتبه ۲۳۰، رتبه اول و دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با کسب رتبه ۳۹۰، رتبه دوم همچنین رتبه زیر ۵۰۰ را در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به خود اختصاص داده‌ اند. دانشگاه علوم پزشکی شیراز با کسب رتبه ۵۴۹ رتبه سوم را بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کسب کرده است.

گروه سیاست‌ها و راهبردهای کاربست نتایج تحقیقات (ترجمان دانش) معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گزارش خود تاکید کرده است، در نسخه باز این نظام رتبه بندی، که نتایج آن بر اساس داده‌های «OpenAlex» اعلام می‌شود، تعداد ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی که سال ۲۰۲۵ میلادی هم حضور داشتند موفق به حفظ جایگاه خود در سال ۲۰۲۶ میلادی شده‌اند. پنج دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، تبریز و ایران به ترتیب موفق به کسب رتبه زیر ۵۰۰ شده‌اند.