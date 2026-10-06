کشف ۲ تن مواد مخدر در سمنان؛ دستگیری قاچاقچیان ۱۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از نمایشگاه کشفیات نیروی انتظامی در قالب رزمایش «فتح» که در محوطه فرماندهی انتظامی استان سمنان برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ تن مواد مخدر در استان سمنان کشف و ضبط شده است.

وی افزود: این میزان مواد مخدر با هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی در سراسر استان کشف شده و با وجود دشواری‌های موجود در مسیرهای کویری و حاشیه کویر، اشراف اطلاعاتی و توان عملیاتی پلیس موجب شده است زمین و آسمان استان برای قاچاقچیان و سوداگران مرگ ناامن باشد.

فرمانده انتظامی استان سمنان بیان کرد: دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته و در شاخص دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر نیز شاهد رشد ۲۴ درصدی بوده‌ایم.

حسینی با اشاره به افزایش کشفیات مواد مخدر در استان گفت: کشفیات مواد مخدر نیروی انتظامی استان سمنان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است و در این زمینه عزم جدی برای برخورد با حمل و قاچاق مواد مخدر داریم.

رشد ۲۵۰ درصدی کشفیات قاچاق کالا و ارز

وی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکی دیگر از اولویت‌های فراجا در استان سمنان عنوان کرد و افزود: میزان کشفیات نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین از افزایش قابل توجه کشف جرائم و مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: به همت پلیس امنیت اقتصادی استان، کشف جرائم و مفاسد اقتصادی از ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است.

کاهش ۱۰ درصدی جان‌باختگان حوادث جاده‌ای

حسینی با اشاره به اقدامات پلیس راه و دیگر عوامل در حوزه ایمنی تردد، اظهار داشت: یکی دیگر از شاخص‌های آماری قابل توجه در استان سمنان، کاهش جان‌باختگان حوادث جاده‌ای است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد کاهش ۱۰ درصدی جان‌باختگان حوادث جاده‌ای بوده‌ایم و در شاخص تصادفات منجر به جرح و مصدومیت نیز هشت درصد کاهش ثبت شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان این کاهش را نتیجه اقدامات انجام‌شده در راستای ایمن‌سازی راه‌ها و کاهش تصادفات دانست.

توقیف ۵۴ خودرو در سه روز

حسینی از اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت‌های غیرمجاز و خودروهای متخلف و مخل آرامش و امنیت مردم در استان سمنان خبر داد و گفت: در سه روز اخیر و همزمان با اجرای طرح ویژه برخورد با این دسته از وسایل نقلیه، ۵۴ دستگاه خودروی مختلف در استان توقیف شده است.

وی بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی برای ارتقای امنیت و آرامش عمومی در استان سمنان تأکید کرد.