به گزارش خرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با مخلان اقتصادی و صیانت از معیشت شهروندان، مأموران پلیس امنیت عمومی خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی یک سوله بزرگ محل دپوی غیرمجاز کالاهای اساسی در یکی از روستاهای حاشیه شهرستان شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، گروهی از مأموران انتظامی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این سوله، بیش از ۷۰۰ تن سیب‌زمینی احتکارشده کشف کردند.

تحویل سیب‌زمینی‌های کشف‌شده به مراجع ذی‌صلاح

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد تصریح کرد: اقلام کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

کیانمهر در پایان با تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی و مقابله با احتکار و سودجویی خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت و در چارچوب قانون با افرادی که از طریق احتکار کالاهای اساسی، آرامش بازار و معیشت مردم را به مخاطره می‌اندازند، برخورد خواهد کرد.