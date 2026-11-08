به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در شورای راهبردی استان سمنان در سالن جلسات استانداری خواستار هماهنگی بیشتر بین ارگان های فرهنگی و دولتی برای اجرای برنامه های حوزه فرهنگ و خانواده شد.

وی با بیان اینکه پیگیری های خوبی در مجموعه مدیریت استان سمنان درباره اقدامات و پروژه های مورد انتظار مردم صورت گرفته است، افزود: دولتمردان این روند مثبت را حفظ و تقویت کنند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه کارهای انجام شده موجب تقویت اعتماد عمومی شده است، گفت: در مسیر خدمت‌رسانی به مردم در این استان گام های خوبی برداشته شده است.

مطیعی با بیان اینکه هماهنگی خوبی امروز بین مسئولان ارشد استانی در سمنان وجود دارد، بیان کرد: این هماهنگی منجر به ارائه خدمات خوب در استان شده است.

وی با بیان اینکه می بایست اقدامات انجام شده و امیدبخش برای مردم تبیین شود افزود: از ظرفیت روابط عمومی و همچنین رسانه ها در تبیین دستاوردهای انجام شده در استان کمک گیری شود.