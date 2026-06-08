به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی غروب دوشنبه در جلسه قرارگاه راهبری «بعثت مردم» با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و شناخت صحیح افکار عمومی از الزامات برنامه‌ریزی مؤثر در این حوزه است.

وی انجام نظرسنجی‌های مستمر و دوره‌ای در میان اقشار مختلف جامعه را ضروری دانست و افزود: این اقدام می‌تواند زمینه اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و متناسب با نیازها و مطالبات جامعه را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه قرارگاه «بعثت مردم» رویکردی راهبردی و سیاست گذارانه دارد، تصریح کرد: این قرارگاه مسئولیت هدایت، راهبری و هماهنگی کلان امور را بر عهده داشته و اجرای برنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادهای مسئول انجام خواهد شد.

مطیعی همچنین بر برگزاری باشکوه اجتماعات «شب‌های اقتدار» در دهه نخست محرم تأکید کرد و افزود: لازم است از ظرفیت هیئت‌ های مذهبی، دسته‌های عزاداری و آیین‌ های سنتی محرم برای تقویت محتوا و افزایش حضور اقشار مختلف مردم استفاده شود.

وی افزود: این اجتماعات باید متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی هر شهرستان طراحی و اجرا شود و در کنار حفظ سنت‌های عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، زمینه تقویت انسجام اجتماعی و تبیین مسائل روز را فراهم کند.

امام جمعه سمنان اظهر کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مبلغان، سخنرانان و مداحان برای تبیین شرایط روز کشور، دستاوردهای مقاومت، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تبیین صحیح مطالبات مردمی مورد تأکید است.

مطیعی بیان داشت: تشکیل قرارگاه‌های راهبری «بعثت مردم» در شهرستان‌ها با محوریت ائمه جمعه و مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی را گامی مؤثر در پیگیری و اجرای سیاست‌ها و راهبردهای مصوب در دستور کار است.