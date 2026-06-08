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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

امام جمعه سمنان: شب‌های اقتدار متناسب با فرهنگ هر شهرستان طراحی شود

امام جمعه سمنان: شب‌های اقتدار متناسب با فرهنگ هر شهرستان طراحی شود

سمنان- امام جمعه سمنان با تأکید بر لزوم نظرسنجی مستمر از افکار عمومی در مناسبت‌های ملی و مذهبی، گفت: اجتماعات شبهای اقتدار، باید بر اساس شرایط بومی هر شهرستان طراحی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی غروب دوشنبه در جلسه قرارگاه راهبری «بعثت مردم» با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و شناخت صحیح افکار عمومی از الزامات برنامه‌ریزی مؤثر در این حوزه است.

وی انجام نظرسنجی‌های مستمر و دوره‌ای در میان اقشار مختلف جامعه را ضروری دانست و افزود: این اقدام می‌تواند زمینه اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و متناسب با نیازها و مطالبات جامعه را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه قرارگاه «بعثت مردم» رویکردی راهبردی و سیاست گذارانه دارد، تصریح کرد: این قرارگاه مسئولیت هدایت، راهبری و هماهنگی کلان امور را بر عهده داشته و اجرای برنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادهای مسئول انجام خواهد شد.

مطیعی همچنین بر برگزاری باشکوه اجتماعات «شب‌های اقتدار» در دهه نخست محرم تأکید کرد و افزود: لازم است از ظرفیت هیئت‌ های مذهبی، دسته‌های عزاداری و آیین‌ های سنتی محرم برای تقویت محتوا و افزایش حضور اقشار مختلف مردم استفاده شود.

وی افزود: این اجتماعات باید متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی هر شهرستان طراحی و اجرا شود و در کنار حفظ سنت‌های عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، زمینه تقویت انسجام اجتماعی و تبیین مسائل روز را فراهم کند.

امام جمعه سمنان اظهر کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مبلغان، سخنرانان و مداحان برای تبیین شرایط روز کشور، دستاوردهای مقاومت، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تبیین صحیح مطالبات مردمی مورد تأکید است.

مطیعی بیان داشت: تشکیل قرارگاه‌های راهبری «بعثت مردم» در شهرستان‌ها با محوریت ائمه جمعه و مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی را گامی مؤثر در پیگیری و اجرای سیاست‌ها و راهبردهای مصوب در دستور کار است.

کد مطلب 6854343

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