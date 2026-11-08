به گزارش خبرنگار مهر سیدجواد ایلالی عصر یکشنبه در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان شمالی که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، با اشاره به جایگاه قانونی و ساختار مشخص طرح نماد، بر ضرورت اجرای دقیق این برنامه در چارچوب مأموریت‌های تعیین‌شده و با مشارکت دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیشگیری مؤثر از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان مستلزم شناسایی و توجه به عوامل زمینه‌ساز است، اظهار کرد: مسائلی همچون فقر، بیکاری، آسیب‌های ناشی از فضای مجازی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی می‌توانند در بروز و تشدید آسیب‌ها نقش داشته باشند؛ بنابراین، برنامه‌های پیشگیرانه باید مبتنی بر شناخت دقیق این عوامل و با مشارکت هدفمند دستگاه‌های مرتبط اجرا شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی همچنین آمادگی مجموعه قضایی را برای همکاری و پشتیبانی قانونی از اجرای طرح نماد اعلام کرد.