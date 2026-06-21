ایلالی: یکی از فعالان سیاسی با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر ، سیدجواد ایلالی ظهر یک‌شنبه در نشست خبری که در سالن اجتماعات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی برگزار شد، در این نشست اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۵۰ هزار پرونده وارد دادسرای عمومی و انقلاب استان شد که حدود ۵۰ درصد از این پرونده‌ها با سازش و صلح و سازش مختومه شده و ۵۰ درصد دیگر منجر به صدور رأی کیفری شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به برخورد با تخلفات اداری تصریح کرد: برخی از مدیران متخلف در استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و برخی پرونده‌ها نیز در تهران رسیدگی می‌شود. البته اکثریت مدیران و کارکنان خراسان شمالی پاکدست و از نیروهای سالم و متعهد هستند.

ایلالی ادامه داد: در برخی دستگاه‌ها از جمله شهرداری و منابع طبیعی نیز موارد تخلف مشاهده شده و در خصوص ترک فعل مدیران نیز پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

وی گفت: سال گذشته ۶ پرونده قضایی برای مدیران خراسان شمالی تشکیل شده که هم‌اکنون در مرحله دادرسی قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد تأکید کرد: در مواردی که ضرب‌الاجل‌های تعیین شده اجرا نشود و حقوق بیت‌المال در معرض تضییع قرار گیرد، دستگاه قضایی به صورت جدی ورود خواهد کرد.

وی درباره وضعیت کارخانه سیمان سمنگان نیز اظهار کرد: این مجموعه حدود ۲۲ سال در اختیار آستان قدس رضوی قرار دارد و روند تعیین تکلیف آن در حال انجام است. هفته گذشته نیز نمایندگان تولیت آستان قدس در جلسه مربوط به صیانت از حقوق بیت‌المال حضور یافتند و این موضوع به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

ایلالی همچنین درباره یکی از پرونده‌های فعال سیاسی اخیر گفت: فرد بازداشت‌شده در این پرونده پس از تفهیم اتهام، با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در صورتی که متصدی واحد صنفی مرتکب کشف حجاب شود، واحد صنفی مطابق قانون پلمب خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی افزود: در چارچوب قانون با پدیده بدحجابی برخورد می‌شود و تاکنون ۱۲۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد پرونده های اغتشاشات اخیر در دادسرا مختومه شده‌اند.

ایلالی در ادامه گفت: تعداد محدودی افرادی که به جرم محاربه و شهادت رساندن مردم و ماموران امنیتی و انتظامی بودن همچنان در بازداشت هستنئد.