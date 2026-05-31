ایلالی: دو متهم اخلال در نظام اقتصادی در بجنورد بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ایلالی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی دریافت شکایات مردمی درباره فعالیت برخی طلافروشان در مرکز خراسان شمالی و ایجاد نگرانی میان شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا دو متهم به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی شناسایی، دستگیر و با صدور قرار قانونی بازداشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی با بیان اینکه پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شده است، تصریح کرد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و ابعاد مختلف موضوع در حال بررسی است.

ایلالی تأکید کرد: دستگاه قضائی با هرگونه اقدام اخلال‌گرانه در حوزه اقتصادی و تضییع حقوق مردم برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.