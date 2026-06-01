ایلالی: متهم به جعل عناوین دولتی و کلاهبرداری در بجنورد دستگیر شد

سیدجواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مردمی و همچنین گزارش‌های مراجع انتظامی، نظارتی و اطلاعاتی، مشخص شد فردی با جعل عناوین دولتی و معرفی خود به عنوان فردی دارای نفوذ در برخی دستگاه‌ها، اقدام به سوءاستفاده از اعتماد شهروندان کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی افزود: این فرد با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه‌های مختلف، ضمن ارتکاب کلاهبرداری، مبالغ قابل توجهی مال نامشروع تحصیل کرده بود که موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری مستندات و صدور دستورات قضایی لازم، در راستای صیانت از حقوق عامه و برخورد قاطع با جرایم مخل امنیت اقتصادی و اجتماعی، دستور تعقیب کیفری متهم صادر شد.

ایلالی بیان کرد: در ادامه روند رسیدگی و با اقدامات صورت گرفته، متهم شناسایی و دستگیر شد و پرونده وی در مسیر رسیدگی قضایی قرار دارد.

دادستان مرکز خراسان شمالی با تأکید بر برخورد بدون اغماض با افرادی که با جعل عنوان و سوءاستفاده از نام مسئولان به دنبال منافع شخصی هستند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق مراجع قانونی گزارش کنند.