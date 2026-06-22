به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ایلالی در گفتوگو با رسانهها از برآورد بدهی تا ۵ هزار میلیارد تومان در پرونده دو طلافروش بازداشتی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳ هزار شاکی و طلبکار در این پرونده شناسایی شدهاند.
ایلالی افزود: متهمان از نخستین ساعات تشکیل پرونده ممنوعالخروج شدهاند و تمامی اموال آنان توقیف و حسابهای بانکیشان نیز مسدود شده است.
وی افزود: براساس استعلام بانک مرکزی، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اخلال در نظام اقتصادی کشور به این پرونده منتسب شده و رسیدگی به آن بهصورت همزمان در بخشهای کیفری و حقوقی در جریان است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی با اشاره به احتمال صدور حکم ورشکستگی برای متهمان، گفت: در صورت صدور این حکم، آنان محجور مالی خواهند شد و هرگونه معامله و نقلوانتقال مالی از زمان توقف فعالیت، فاقد اعتبار قانونی است.
وی تأکید کرد: دادستانی برای حمایت از حقوق مالباختگان، درخواست رسیدگی به ورشکستگی این افراد را ارائه کرده است.
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