به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کارولینا گالچکا سخنگوی وزارت کشور لهستان امروز یکشنبه گزارش داد که در میان کشته شدگان و مجروحان حمله تروریستی روز گذشته در کراکوف، علاوه بر شهروندان لهستانی، اتباع ۵ کشور روسیه، انگلیس، اتریش، آلمان و پرتغال نیز وجود دارند.

سخنگوی وزارت کشور لهستان در این خصوص اضافه کرد که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زخمی های این حادثه ادامه دارد.

از سوی دیگر، یک منبع آگاه به خبرگزاری ریانو وستی خبر داد: وضعیت شهروند روس مجروح شده در تیراندازی کراکوف در لهستان، مساعد است و جان وی در خطر نیست.

به گفته این منبع، این زن روس از بخش مراقبت‌ های ویژه به بخش عادی منتقل شده است.

دادستانی کل لهستان ساعاتی پیش اعلام کرد که تحقیقات درباره تیراندازی روز شنبه در شهر کراکوف را با عنوان «جرم تروریستی» آغاز کرده است. در این حادثه ۶ نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.

مقام‌های لهستانی اعلام کردند: مظنون ۲۴ ساله این تیراندازی، که شهروند لهستان است، به ایدئولوژی‌های راست افراطی علاقه داشته است. او روز شنبه در مرکز تاریخی کراکوف به‌صورت تصادفی به سوی افراد تیراندازی کرد.