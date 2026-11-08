به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رمضانی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان کرج از ریزش سنگ و آب‌گرفتگی در چند نقطه از محور آتشگاه–دروان–نوجان و خوارس بر اثر بارش شدید باران خبر داد.

وی در ادامه اظهار کرد: بارش شدید باران موجب ریزش سنگ در بخش‌هایی از این محورها و آب‌گرفتگی در چند نقطه از محور آتشگاه شد که با حضور عوامل راهداری، عملیات پاکسازی و رفع موانع انجام گرفت.

وی با بیان اینکه مسیر پس از انجام اقدامات لازم به حالت عادی بازگشت، از رانندگان خواست با توجه به احتمال ریزش سنگ و لغزندگی جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، با احتیاط بیشتری در محورهای کوهستانی تردد کنند.