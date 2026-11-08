به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده در تشریح هشدار سطح زرد دریایی شماره ۴۷ اظهار کرد: از بعدازظهر دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه تا اواخر وقت جمعه ۲۲ آبان‌ماه، شاهد افزایش سرعت بادهای جنوب غربی تا شمال غربی در تنگه هرمز، خلیج فارس و غرب دریای عمان خواهیم بود. طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، سرعت وزش باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج تا نزدیک ۱.۵ متر و در روزهای چهارشنبه تا جمعه، سرعت وزش باد تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج تا نزدیک ۲ متر پیش‌بینی می‌شود. در روز چهارشنبه علاوه بر مواج بودن دریا، احتمال رگبار باران، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای نیز وجود دارد.

وی با اشاره به ارتقای سطح هشدار به نارنجی (شماره ۱۶) افزود: از بعدازظهر سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه تا اواخر وقت جمعه ۲۲ آبان‌ماه، وزش باد شدید جنوب غربی تا شمال غربی در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و افزایش ارتفاع موج تا نزدیک ۲.۳ متر در خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان پیش‌بینی می‌شود. این شرایط با تأکید بر سواحل و جزایر خلیج فارس همراه خواهد بود. بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل و جزایر نیز محتمل است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به منطقه اثر این مخاطرات تصریح کرد: اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی، احتمال آسیب به شناورها به‌خصوص شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتی‌های تجاری به‌ویژه در بنادر غربی استان از جمله پیامدهای این سامانه است.

حسن‌زاده در پایان توصیه کرد: فعالان دریایی از تردد شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در تنگه هرمز، خلیج فارس و غرب دریای عمان خودداری کنند و از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز جلوگیری شود؛ همچنین تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها به‌ویژه شناورهای با مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس (با تأکید بر پارسیان، کیش، لاوان، ابوموسی، سیری، تنب بزرگ و کوچک و لنگه) فراهم شود.