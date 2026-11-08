به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، یک بالگرد سوپر پوما متعلق به آژانس ملی مدیریت بلایای اندونزی (BNPB) امروز یکشنبه در جریان ماموریت مهار آتش‌ سوزی جنگل‌ ها و زمین در رودخانه باریتو در کالیمانتان جنوبی سقوط کرد.

گزارش‌های اولیه از گروه‌ های ارتباطات اضطراری و دفتر جستجو و نجات بانجارماسین حاکی از آن است که این بالگرد هنگام مانور پس از جمع‌ آوری آب از رودخانه برای اطفاء حریق سقوط کرده است.

این بالگرد به عنوان یک یوروکوپتر EC۲۲۵LP سوپر پوما، که با نام ایرباس H۲۲۵ نیز شناخته می‌شود، با شماره ثبت VH-HGM و شماره سریال سازنده ۲۸۷۸ شناسایی شد.

گفتنی است که این دومین بالگرد اندونزی در طول عملیات هوایی در کالیمانتان به شمار می آید.



برخی اخبار از نجات یافتن ۲ نفر از ۳ سرنشین این بالگرد خبر می دهند.