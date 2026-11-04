به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در جریان عملیات اطفای حریق جنگل‌ ها در استان «کالیمانتان مرکزی» یک فروند بالگرد نظامی اندونزی سقوط کرد که منجر به کشته شدن یک نفر شد.

به گزارش روزنامه محلی «کمپاس»، این بالگرد از نوع «Mi-۱۷V۵» بوده و ۸ خدمه در آن حضور داشته‌اند.

سرتیپ «دونی پرامونو»، رئیس بخش اطلاع‌رسانی ارتش، در این خصوص اعلام کرد: تا این لحظه، پیکر یکی از خدمه پیدا شده و به بیمارستان کوالا پمبوآنگ منتقل شده است.

وی افزود که ۵ تن دیگر از خدمه سالم هستند و در همان بیمارستان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند، در حالی که عملیات انتقال ۲ نفر دیگر همچنان در جریان است.

این بالگرد ساعت ۹:۵۵ صبح به وقت محلی (۰۲:۵۵ به وقت بین المللی) از «کوالا پمبوآنگ» برخاست و به سمت روستای «تلاگا پولانگ» در منطقه «سرویان» حرکت کرد تا در محدوده پارک ملی «تانجونگ پوتینگ» به عملیات آب‌ریزی (اطفای حریق) بپردازد.

وی سپس گفت: حادثه زمانی رخ داد که بالگرد در حال برداشتن آب دریا برای انجام عملیات اطفای حریق بود.