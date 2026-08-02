۵ کشته و ۴۱ مفقودی در آتش سوزی یک کشتی در اندونزی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آتش‌سوزی یک کشتی نزدیک جزیره مادورا اندونزی، دست‌کم پنج کشته و ۴۱ مفقودی برجای گذاشت. عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد باقی‌مانده ادامه دارد.

آتش‌سوزی یک کشتی نزدیک جزیره مادورا اندونزی، دست‌کم پنج کشته و ۴۱ مفقودی برجای گذاشت. عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد باقی‌مانده ادامه دارد.

مقام‌های اندونزی امروز (یکشنبه) اعلام کردند که در پی آتش‌گرفتن یک کشتی مسافری در آب‌های نزدیک جزیره مادورا، تاکنون پنج نفر کشته و ۴۱ نفر دیگر مفقود شده‌اند.

بر اساس اعلام سازمان جست‌وجو و نجات اندونزی، این کشتی در مجموع ۲۷۱ مسافر و خدمه داشت که از این تعداد ۲۲۵ نفر نجات یافته‌اند و عملیات امدادی برای یافتن سایر افراد همچنان ادامه دارد.

این کشتی هنگام وقوع حادثه در مسیر حرکت از شهر سورابایا در استان جاوه شرقی به سمت شهر ماکاسار در استان سولاوسی جنوبی بود.