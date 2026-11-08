به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، محمدصابر باغخانی پور در رابطه با این خبر گفت: با عنایت به ضرورت توسعه فرهنگ محیط زیستی و نیاز مبرم جامعه به نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده در حوزه محیط زیست، این اداره کل طرح تربیت آموزشگر و تسهیلگر محیط زیست را اجرا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این دوره، ادامه دوره پیشین با عنوان تربیت مربی محیط زیست و توسعه پایدار» است، تصریح کرد: «دوره مربیان محیط زیست در سال گذشته با استقبال خوب دانشجویان، علاقه‌مندان و فعالان همراه شد و امسال در ادامه همان مسیر، با رویکردی متفاوت، کاربردی‌تر و عملیاتی‌تر برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران درباره ساختار و محتوای دوره افزود: این طرح شامل دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و یک ماه دوره کار عملی در محیط‌های زیست شهری است؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌کنندگان در کنار آموزش‌های نظری، تجربه میدانی و واقعی نیز کسب می‌کنند.

باغخانی‌پور با تشریح اهداف این طرح اضافه کرد: هدف اصلی، تربیت نسل جدیدی از فعالان به عنوان مربیان و آموزشگران میدانی است؛ افرادی که بتوانند با تکیه بر دانش تخصصی و مهارت عملی، در انتقال مفاهیم محیط زیستی به جامعه و مواجهه با چالش‌های محیط زیستی نقش‌آفرین باشند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی خاطرنشان کرد: برای ارتقای سطح کمی و کیفی و افزایش اثرگذاری این طرح، از ظرفیت بهترین دانشگاه های تهران بهره خواهیم گرفت و امیدواریم با تکیه بر این ظرفیت‌ها، گامی مؤثر در جهت تربیت آموزشگرانی توانمند برای مواجهه با چالش‌های محیط زیستی برداریم.