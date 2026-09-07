به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه نخستین دوره تربیت مربی محیط زیست شهرداری تهران، با حضور مدیران ارشد شهری و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. این دوره با هدف تربیت نیروهای متخصص و توانمند برای ایفای نقش در اکوسیستم محیط زیست کشور و با استقبال چشمگیر جوانان و دانشجویان همراه بود.
محمدصابر باغخانیپور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در این مراسم با تأکید بر ماهیت راهبردی این دوره گفت: هدف اصلی این بود که جمعی از افراد آموزشدیده و دغدغهمند به بدنه فعال محیط زیست کشور اضافه شوند و در کنار مجموعههای متولی، در حل مسائل و چالشهای محیطزیستی نقشآفرینی کنند.
وی بر استمرار ارتباط میان برگزارکنندگان و فراگیران تأکید کرد و افزود: «این دوره با پایان کلاسها خاتمه پیدا نمیکند و ما خود را در کنار این افراد میدانیم. انتظار داریم آنها نیز بهعنوان همکاران جدید در اکوسیستم محیط زیست کشور، در هر جایگاهی که قرار میگیرند، برای حل مسائل محیطزیستی تلاش کنند.
در ادامه، محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست، با اشاره به گستردگی چالشهای زیستمحیطی کشور، از آلودگی هوا تا تخریب زیستگاهها، مربیگری را فراتر از انتقال اطلاعات دانست و گفت: «امروز اطلاعات بهسادگی در دسترس همه قرار دارد. آنچه اهمیت دارد، ایجاد تغییر در باورها، نگرشها و رفتار مخاطبان است. مربی محیط زیست باید بتواند گفتوگو شکل دهد و گفتمانسازی کند. نخستین الگوی عملی آموزشهای محیطزیستی، خودِ آموزشگر است و باید در عمل نیز الگوی آنچه آموزش میدهد باشد.» بازگیر صبوری و خستهنشدن از بازخوردهای کوتاهمدت را از مهمترین ویژگیهای مربیان برشمرد.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، نیز با تأکید بر لزوم توسعه شبکه آموزشگران در سطح محلات پایتخت اظهار کرد: آموزش و آگاهیبخشی نباید به یک دوره محدود شود. برای هر یک از محلات ۳۵۳گانه تهران باید برنامه مشخصی برای تربیت آموزشگر وجود داشته باشد. مشارکت، حس تعلق و اعتماد، سه مؤلفه مهم در جلب همکاری شهروندان است و هر شهروند میتواند متناسب با تخصص و علاقه خود در حوزه محیط زیست نقشآفرینی کند.
وی همچنین بر حمایت از پایاننامههای دانشجویی و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان برای انجام پروژههای مطالعاتی در حوزه محیط زیست شهری تأکید کرد.
پدرام جدی، معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، نیز با اشاره به استقبال گسترده از این دوره گفت: پس از انتشار فراخوان، ۳۶۰ نفر در سامانه ثبتنام کردند و پس از ارزیابیهای اولیه، در نهایت حدود ۳۰ نفر موفق به گذراندن کامل دوره شدند.
وی افزود: ارزیابی فراگیران تنها به آزمون کتبی محدود نشد و فعالیتهای میدانی، ارائههای کلاسی و عملکرد آموزشی آنها نیز مد نظر قرار گرفت. همچنین کیفیت تدریس اساتید نیز بررسی شد تا نقاط قوت و ضعف فرایند آموزشی بهتر شناسایی شود.
در پایان این مراسم، بر ضرورت تدوین تقویم آموزشی منظم، برگزاری دورههای تکمیلی و استفاده از ظرفیت فارغالتحصیلان بهعنوان مربیان نسلهای بعدی تأکید شد. مسئولان امیدوارند با گسترش این شبکه تخصصی در محلات و دستگاههای اجرایی، گامی مؤثر در مسیر حرفهایگری آموزشهای محیطزیستی و حل مسائل واقعی این حوزه برداشته شود.
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