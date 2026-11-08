به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدیان شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه برنامه‌های جامع استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری پیکرهای مطهر ۲ شهید گرانقدر و گمنام دوران دفاع مقدس را تشریح کرد.

وی به تشریح گوشه‌ای از فعالیت‌های کمیته خادمین شهدا پرداخت و گفت: یکی از ماموریت‌های کلیدی ابلاغ شده به این کمیته اجرای طرح «از مقتل تا مدفن» است و در این طرح دانش‌آموزان دختر و پسر پس از طی مراحل گزینش به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام می‌شوند.

مسئول کمیته خادمین شهدای ملایر ادامه داد: این اردوها بستر مناسبی برای خودسازی نسل نوجوان و آشنایی عمیق‌تر آنها با سیره‌ شهدا فراهم می‌کند تا پس از بازگشت این روحیه معنوی را در گلزارها و برنامه‌های فرهنگی شهرستان جاری سازند.

محمدیان به راه‌اندازی و فعالیت مستمر چایخانه گلزار شهدای «بهشت هاجر» در طول یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: ساخت این چایخانه با همت ستاد ساماندهی گلزار شهدا، پیگیری‌های مستمر فرماندهی سپاه ناحیه ملایر و مساعدت‌های ارزنده شهرداری و شورای اسلامی شهر محقق شد.

وی اظهار کرد: نکته قابل توجه در اداره این مجموعه آن است که حتی یک ریال از اعتبارات دولتی استفاده نشده و تمامی هزینه‌های پذیرایی، دمنوش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی آن کاملا مردمی بوده و با محوریت خانواده‌های معظم شهدا، زائران و خیرین اداره می‌شود.

مسئول کمیته خادم الشهدای ملایر به حضور فعال خادمین شهدا در ستادهای ساماندهی گلزارهای شهدا، تکمیل المان‌های شهدای گمنام از جمله در مناطق اسلام‌شهر و ازندریان، مشارکت شبانه‌روزی خادمین در تطهیر و تجهیز پیکرهای شهدای دفاع و امنیت، اعزام خادمین فرهنگی به اتوبوس‌های راهیان نور برای ارتباط مؤثر با نسل جدید و همچنین ابتکارات نوآورانه در برگزاری مراسم اعتکاف دانش آموزی و جذب حداکثری نوجوانان اشاره کرد.

وی با اعلام اینکه پیکرهای مطهر این ۲ شهید گرانقدر در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه وارد شهرستان ملایر خواهد شد، برنامه‌های پیش‌بینی شده را به صورت مشروح اعلام کرد و گفت: با حضور کاروان‌های دانش آموزی و اقشار پیکرهای مطهر شهدا ساعت ۷:۴۰ صبح چهارشنبه وارد ملایر شده و در قالب ۲ کاروان مجزا در سطح شهر و روستاها حضور می‌یابند.

محمدیان بیان کرد: اجتماعات باشکوه دانش آموزی در شهر جوکار و در مدارس دخترانه و پسرانه فاطمی، سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر، دبیرستان‌های شریعتی و حضرت زینب(س) شاهد برگزار خواهد شد و برنامه‌های مشابهی در شهر سامن و اسلام‌شهر تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: برنامه ویژه در زندان ملایر و اخذ رضایت اولای دم را خواهیم داشت و یکی از برکات برجسته حضور شهدا در این دوره حضور در زندان ملایر با هماهنگی مدیرکل زندان‌های استان و رئیس زندان است.

مسئول کمیته خادم الشهدای ملایر ادامه داد: علاوه بر اعطای مرخصی به زندانیانی که بخش پایانی محکومیت خود را می‌گذرانند، پیگیری‌های نهایی با حضور دادستان و رئیس زندان برای اخذ رضایت اولای دم در ۲ پرونده قصاص در جریان است که امید می‌رود به برکت حضور شهدا این ۲ زندانی از حکم اعدام رهایی یابند.

وی گفت: حضور در مراکز آموزش عالی و هیئات مذهبی از دیگر برنامه‌های میزبانی از ۲ شهید گمنام در ملایر است و دانشگاه‌های ملی مهارت، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه ملایر و حوزه‌های علمیه خواهران میزبان پیکرهای مطهر شهدا خواهند بود تا جامعه دانشگاهی و حوزوی نیز از این فضای ملکوتی بهره‌مند شوند.

محمدیان خاطرنشان کرد هیئات مذهبی شاخص شهرستان، از جمله هیئت رزمندگان اسلام نیز میزبان این کبوتران سبک‌بال خواهند بود و مراسم باشکوه وداع شهرستان با پیکرهای مطهر شهدا چهارشنبه شب همزمان با اجتماع مردمی در خیابان ایران با حضور اقشار مختلف مردم، اصناف، خانواده‌های معظم شهدا و نیروهای نظامی و انتظامی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا روز جمعه همزمان با دسته‌های عزاداری ساعت ۱۰ صبح از میدان زندیه تا مصلی حضرت ابوالفضل (ع) برگزار خواهد شد و پس از تشییع، نماز بر پیکر مطهر شهدا از سوی امام جمعه ملایر در مصلی اقامه می‌شود.

مسئول کمیته خادم الشهدای ملایر گفت: یکی از شهدا پس از اقامه نماز جمعه به منظور خاکسپاری به دانشگاه ملی مهارت دخترانه کوثر منتقل خواهد شد و شهید دیگر با اخذ مجوزهای لازم از ستاد استان و جهت ایجاد تمرکز برای حضور حداکثری مردم در مراسم‌ها پیکر مطهر شهید روز شنبه ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه مهارت پسرانه خوارزمی به خاک سپرده خواهد شد.